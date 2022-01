Calcio

Coppa d'Africa 2021, Marocco-Malawi - Anche Hakimi ci prova, ma l'ex Inter centra in pieno il palo

COPPA D'AFRICA - Marocco sotto a sorpresa contro il Malawi, ma la Nazionale di Halilhodzic si spinge con tutti i suoi uomini nella metà campo per cercare il pareggio già nel primo tempo. Non ce la fa, però, con Hakimi che centra in pieno il palo alla destra di Thomu.

00:00:23, 2 ore fa