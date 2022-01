Calcio

Coppa d'Africa 2021, Marocco-Malawi - Si sblocca finalmente bomber En-Nesyri: il Marocco torna in partita

COPPA D'AFRICA - Dopo essere andato sotto per il gol di Mhango, il Marocco ci ha provato e riprovato non trovando però la rete del pareggio. Nel finale di tempo, ecco il colpo di testa di En-Nesyri che si sblocca in questo torneo. L'attaccante del Siviglia non aveva ancora segnato e aveva anche sbagliato un rigore contro le Comore.

00:00:46, 2 ore fa