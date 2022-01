Calcio

Coppa d'Africa 2021, Mauritania-Gambia 0-1: gli highlights. Non segna ma Musa Barrow è scatenato

COPPA D'AFRICA - Debutto vincente per il Gambia che vince 1-0 sulla Mauritania grazie al gol di Jallow servito da Barrow. Era la prima partita storica in Coppa d'Africa per la Nazionale degli Scorpioni.

00:03:26, 2 ore fa