Calcio

Coppa d'Africa 2021, Mauritania-Gambia - Musa Barrow lascia subito il segno: un assist e premio di migliore in campo

COPPA D'AFRICA - Era la prima assoluta per il Gambia in Coppa d'Africa e la Nazionale di Saintfiet ha trovato 3 punti storici con l'1-0 alla Mauritania. A segno Jallow, ma l'assist è di Musa Barrow arrivato direttamente da Bologna. Per lui anche il premio di migliore in campo a fine gara.

00:00:15, un' ora fa