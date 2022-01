Premium Calcio Nigeria - Egitto 16:50-19:00 Live

Ad

57' - GRANDE OCCASIONE PER LA NIGERIA! Sgroppata di Ola Aina, che cede la sfera a Iheanacho il quale, tuttavia, controlla male e perde il tempo del tiro in porta.

Coppa d'Africa Da Salah a Kessié: tutti i convocati della Coppa d'Africa 2021 22/12/2021 A 17:15

48' - TRAVERSA DELLA NIGERIA CON AWONIYI! L'attaccate dell'Union Berlino, di testa, prende il legno più alto con palla che rimbalza nei pressi della linea, senza però entrare. Grande scatto e cross dal fondo, sulla destra, del "granata" Ola Aina!

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NIGERIA-EGITTO! Difesa irrobustita con il centrale Ashraf, altro giocatore dell'al-Ahly, che prende il posto del terzino sinistro El-Fotouh.

INT - FINE DEL PRIMO TEMPO! La Nigeria, senza Osimhen, mette comunque sotto torchio l'Egitto: 1-0 con gol alla mezz'ora di Iheanacho.

Nigeria-Egitto, Coppa d'Africa 2021 (11 gennaio 2022): Da sinistra Samuel Chukwueze (Nigeria), Kalechi Iheanacho (Nigeria) e Ahmed Abou El-Fotouh (Egitto) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

45' - 3' di recupero.

38' - FILTRANTE DI IHEANACHO PER AWONIYI! Palla leggermente lunga per l'attaccante dell'Union Berlino, anticipato in uscita bassa da El-Shenawy.

30' - GOL DELLA NIGERIA CON IHEANACHO! L'attaccante del Leicester City scaglia un bolide mancino imprendibile appena dentro l'area, su appoggio di testa del solito Aribo: palla angolatissima e 1-0 per le Super Aquile!

Iheanacho la scaraventa in rete: l'Egitto di Salah è sotto

26' - SIMON! Nigeria pericolosissima con la botta mancina dell'ala sinistra del Nantes, ben imbeccato da SIMON! Nigeria pericolosissima con la botta mancina dell'ala sinistra del Nantes, ben imbeccato da Aribo, centrocampista dei Rangers di Glasgow

17' - Gioco fermo per pallone sgonfio, nel frattempo. E non è la prima volta che succede...

Nigeria-Egitto si gioca a singhiozzo: tutti i palloni sono sgonfi

15' - PRESSING DELLA NIGERIA, che fa la partita...

12' - EGITTO, TAWFIK NON CE LA FA! E viene sostituito da Abdelmonem.

8' - PROBLEMI AL GINOCCHIO PER IL TERZINO DESTRO TAWFIK! L'egiziano del al-Ahly, cadendo, poggia male l'arto.

1' - NIGERIA, IN PANCHINA C'E' AUGUSTINE EGUAVOEN - Ovvero, il ct ad interim. Che resterà fino alla fine del torneo in Camerun. Il tecnico portoghese José Peseiro "prenderà servizio" subito dopo.

Ore 17,00 - SI COMINCIA!

Ore 16,31 - LE FORMAZIONI!

Nigeria (4-4-2): Okoye; Ola Aina, Omeruo, Ekong, Zaidu; Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon; Iheanacho, Awoniyi. A disp.: Akpeyi, Uzoho, Ajayi, Ebuehi, Ejuke, Iwobi, Musa, Ndah, Nwakali, Onyeka, Onyekuru, Sadiq. Ct: Eguavoen.

Egitto (4-2-3-1): El-Shenawy; Tawfik, El-Wensh, Hegazi, El-Fotouh; Hamdi, Elneny; Salah, Trezeguet, Mostafa; Marmoush. A disp.: M. Sobhi, Abdelmonem, Alaa, Ashour, Ashraf, Gad, Kamal. Lasheen, Said, Sherif, R. Sobhi, Zizo. Ct. Queiroz.

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia).

Stadio: Stade Omnisport Roumdé Adjia (Garoua).

Ore 16,30 - E' IL MOMENTO DI MOHAMED SALAH E DEL BIG-MATCH (DEL GRUPPO D) NIGERIA-EGITTO!

Algeria-Sierra Leone 0-0: gli highlights

END - E FINISCE QUI! IMPRESA DELLA SIERRA LEONE, CHE FERMA 0-0 I CAMPIONI IN CARICA DELL'ALGERIA!

La festa dei giocatori di Sierra Leone: il primo punto dopo 26 anni

90'+3 - BOUNEDJAH DI TESTA SU CALCIO D'ANGOLO! Blocca ancora una volta Mohamed Kamara, che ha parato proprio tutto quest'oggi!

Mohamed Kamara eroe contro l'Algeria: tutte le sue parate

90'+2 - BENSEBAINI A TU PER TU CON MOHAMED KAMARA! Il portiere sierraleonese controlla in due tempi la potente conclusione.

90'+1 - 3' di recupero!

88' - BOUNEDJAH, ALTRO SPRECO! L'attaccante che decise la finale 2019, tutto solo, affretta inspiegabilmente la conclusione. Mohamed Kamara controlla agevolmente.

86' - IL NEOENTRATO BENRAHMA SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Ennesima chance dorata gettata alle stelle dalle Fennec: palla di Boulaya dalla destra e impatto da dimenticarea, all'altezza del dischetto, dell'attaccante del West Ham!

81' - DESTRO IN DIAGONALE DI MAHREZ! Palla angolatissima, ma Mohamed Kamara ci arriva ancora e, in massima distensione, sventa il pericolo con la punta delle dita!

67' - CHE SALVATAGGIO DI CAULKER A PORTA SGUARNITA! Al contrario occasionissima gettata alle stelle per l'Algeria: Mahrez allarga sulla sinistra per Belaili, palla dentro per Bounedjah anticipato dall'uscita bassa di Mohamed Kamara e un altro subentrato, Bendebka, conlcude a porta sguarnita. Caulker, alla disperata, riesce a toccare col ginocchio mandando il pallone a lato!

52' - CHE OCCASIONE SPRECATA DA BRAHIMI! L'ex Porto viene mandato in porta da Mahrez, ma il tiro - indisturbato - viene neutralizzato in due tempi da Mohamed Kamara!

48' - GOL ANNULLATO ALLA SIERRA LEONE! Palla dalla sinistra di Buya Turay e zampata vincente in piena area di Alhaji Kamara, scattato però in posizione di offside.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Cambio nell'Algeria: fuori l'ammonito Bedrane, dentro BENLAMRI.

INT - FINE PRIMO TEMPO! Algeria-Sierra Leone 0-0. Dominio territoriale algerino, ma le occasioni migliori sono arrivate per la band del ct Keister!

Algeria-Sierra Leone, Coppa d'Africa 2021 (11 gennaio 2022): da sinistra Mohamed Buya Touay (Sierra Leone) e Youcef Atal (Algeria) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

45'+1 - 2' di recupero!

23' - SIERRA LEONE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Destro a giro su punizione di Bandu e colpo di testa di Bangura, che sfiora il palo alla sinistra di M'Bolhi!

6' - RISPONDE SUBITO LA SIERRA LEONE! Alhaji Kamara, a tu per tu con M'Bolhi, conclude prepotentemente, ma di poco a lato.

3' - OCCASIONISSIMA SLIMANI! L'attaccante algerino ben servito da un straordinario filtrante in "no look" di Mahrez, conclude sull'esterno della rete da ottima posizione.

3' e Mahrez si inventa un assist no look, ma Slimani non segna

1' - LE FORMAZIONI

Algeria (4-2-3-1): M’Bolhi; Atal, Bedrane, Mandi, Bensebaini; Belkebla, Feghouli; Belaïli, Brahimi, Mahrez; Slimani. A disp.: Oukidja, Amoura, Benayada, Bendebka, Benlamri, Benrahma, Boulaya, Bounedjah, Chetti, Halaimia, Tougai, Zorgane. Ct: Belmadi.

Sierra Leone (4-4-2): M. Kamara; Kakay, Bangura, Caulker, Wright; Turay, J. Kamara, Quee, Bundu; A. Kamara, K. Kamara. A disp.: Caulker, Sesay, Dumbuya, Dunia, Fofanah, Kaikai, Kallon, M. N. Kamara, Kanu, Mansaray, Medo, Williams. Ct: Keister.

Arbitro: Ahmad Heeralall (Mauritius).

Stadio: Japoma Stadium (Douala).

14.00 - SI PARTE CON ALGERIA-SIERRA LEONE PER IL GRUPPO E! Tra gli "italiani", mancano Bennacer e Ounas. Il primo è squalificato, il secondo nemmeno in panchina.

13:56 - Si parte con Algeria-Sierra Leone, poi alle 17 Nigeria-Egitto. Infine si chiude con Sudan-Guinea Bissau.

13:55 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 3 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo D e Gruppo E.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana Altra

...

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Jean-Noel Amonome, il collezionista di uscite horror

Coppa d'Africa Quando comincia la Coppa d'Africa? Tutte le partite e il tabellone 15/12/2021 A 18:22