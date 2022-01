Pur senza la bocca da fuoco Victor Osimhen, la Nigeria passa di misura ma, di fatto, dominando il match di Garoua. Decide la contesa un bolide mancino dell'attaccante del Leicester City. Le Super Aquile - che iniziano col battito d'ali giusto il proprio cammini nel gruppo D - colpiscono anche una traversa a inizio ripresa con Awoniyi su cross del laterale del Toro Ola Aina. Solo un'occasione per Mohamed Salah, che predica nel deserto. Faraoni piuttosto deludenti e senza idee: la palla lunga alla stella del Liverpool da parte del portiere nordafricano El Shenawy, non ha funzionato. E il commissario tecnico Carlos Queiroz avrà di che riflettere anche se, va specificato, i prossimi impegni contro Guinea Bissau e Sudan (nel derby del Nilo) non appaiono proibitivi...

Il tabellino

NIGERIA-EGITTO 1-0

Nigeria (4-4-2): Okoye; Ola Aina, Omeruo (79' Ajayi), Ekong, Zaidu; Chukwueze (72' Ejuke), Ndidi, Aribo, Simon (90'+1 Iwobi); Iheanacho (80 Nwakali), Awoniyi (72' Sadiq). Ct: Eguavoen.

Egitto (4-2-3-1): El-Shenawy; Tawfik (12' Abdelmonem), El-Wensh, Hegazi, El-Fotouh (46' Ashraf); Hamdi (90' Sherif), Elneny; Salah, Trezeguet (58' Zizo), Mostafa (58' R. Sobhi); Marmoush. Ct. Queiroz.

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia).

Gol: 30' Iheanacho (N).

Assist: Aribo (N, 1-0).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: -.

Nigeria-Egitto 1-0: gli highlights

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

26' - SIMON! Nigeria pericolosissima con la botta mancina dell'ala sinistra del Nantes, ben imbeccato da Aribo, centrocampista dei Rangers di Glasgow.

Nigeria-Egitto si gioca a singhiozzo: tutti i palloni sono sgonfi

30' - GOL DELLA NIGERIA CON IHEANACHO! L'attaccante del Leicester City scaglia un bolide mancino imprendibile appena dentro l'area, su appoggio di testa del solito Aribo: palla angolatissima e 1-0 per le Super Aquile!

Iheanacho la scaraventa in rete: l'Egitto di Salah è sotto

38' - FILTRANTE DI IHEANACHO PER AWONIYI! Palla leggermente lunga per l'attaccante dell'Union Berlino, anticipato in uscita bassa da El-Shenawy.

48' - TRAVERSA DELLA NIGERIA CON AWONIYI! L'attaccate dell'Union Berlino, di testa, prende il legno più alto con palla che rimbalza nei pressi della linea, senza però entrare. Grande scatto e cross dal fondo, sulla destra, del "granata" Ola Aina!

57' - GRANDE OCCASIONE PER LA NIGERIA! Sgroppata di Ola Aina, che cede la sfera a Iheanacho il quale, tuttavia, controlla male e perde il tempo del tiro in porta.

71' - OCCASIONISSIMA PER SALAH, RITROVATOSI A TU PER TU COL PORTIERE! Okoye però capisce tutto e respinge in uscita la conclusione col destro (non il piede giusto) del campione egiziano!

Il momento social

Il migliore

Iheanacho. Non solo per il gol. E' un martello in fase di pressing e decisamente "proattivo" per tutta la fase offensiva delle Super Aquile.

Il peggiore

Marmoush. Là davanti si fa vedere pochissimo, toccando pochi palloni. Scarsa intraprendenza per l'attaccante egiziano dello Stoccarda.

