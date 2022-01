Calcio

Coppa d'Africa 2021, Nigeria-Sudan - Che fa la Nigeria con i cambi? Chukwueze rientra, ma l'allenatore lo toglie al 46'

COPPA D'AFRICA - Era stato il migliore in campo nel primo tempo, è rientrato nella ripresa ma l'allenatore lo toglie prima del fischio d'inizio del 46'. Chukwueze esce così sconolato al 46' per far posto ad Iwobi. Scelta dell'ultimo secondo, sul 2-0 si poteva fare turnover...

00:00:27, 25 minuti fa