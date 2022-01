Calcio

Coppa d'Africa 2021, Nigeria-Tunisia - Follia di Iwobi: entra al 59' e 5 minuti dopo viene espulso!

COPPA D'AFRICA - Il ct nigeriano aveva messo in campo l'ex Arsenal per dare nuova linfa ad un attacco un po' spento contro la Tunisia. Peccato che Iwobi resti sul terreno di gioco per soli 5 minuti. Il tempo di intervenire così su Msakni e prendersi il rosso (dopo la visione alla VAR).

00:01:19, 12 minuti fa