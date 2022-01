MAURITANIA-GAMBIA 0-1

Mauritania (3-5-2): Babacar Diop; Mo. N'Diaye (65' I. Thiam), Abeid, Houeibib (80' A. Ba); Dellahi, Fofana, A. Thiam (65' camara), Mahmoud (59' Doukara), Karamoko (46' Abou Demba); Kamara; P. Ba. Ct: Gomes Da Rosa.

Gambia (3-5-2): M. Jobe; Gomez, O. Colley, Jagne; Adams, Barrow, Marreh, E. Colley (74' L. Jallow), Touray; Ceesay (64' D. Darboe), A. Jallow (65' E. Darboe). Ct; Saintfiet.

Arbitro: Mustapha Ghorbal (Algeria).

Gol: 10' A, Jallow (G)

Assist: Barrow (G, 0-1).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: P. Ba, Mo. N'Diaye, E. Colley, D. Darboe, l. Jallow.

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.