Con le vittorie di Egitto ( 2-1 al Marocco ai supplementari ) e Senegal ( 3-1 alla Guinea Equatoriale ) si chiude il quadro delle semifinaliste della 33esima edizione di Coppa d'Africa. Abbiamo le migliori 4 del torneo, dopo aver salutato due favorite della vigilia come Marocco e Tunisia, oltre a Guinea Equatoriale e Gambia. Si giocheranno un posto in finale: chi arriverà all'ultimo atto del 6 febbraio? Da un lato del tabellone il Camerun padrone di casa che vuole tornare a vincere a 5 anni dall'ultima volta, difronte c'è l'Egitto che èma che non conquista il tetto del continente dal 2010. Dall'altra parte del tabellone due Nazionali che cercano ancora il loro primo successo. Il Burkina Faso ci provò nel 2013, ma perse la finale contro la Nigeria; il Senegal ci andò molto vicino l'ultima volta, nel 2019, ma subì l'unico gol del suo torneo proprio in finale contro l'Algeria . Si parte mercoledì 2 febbraio con, il giorno dopo si torna all'Olembé, dopo i fattacci del 24 gennaio , per la 'finale anticipata' tra