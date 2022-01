Premium Calcio Senegal - Zimbabwe 02:05:36 Replica

Il tabellino

SENEGAL-ZIMBABWE 1-0

Senegal (4-3-3): S. Dieng; Mbaye, P. Cissé, A. Diallo, Ballo-Touré; Sarr, Kouyaté, I. Gueye; Dia (77' P. Gueye), Mané, Keita Baldé (64' Diallo). Ct: A. Cissé.

Zimbabwe (4-1-4-1): Mhari; Chimwemwe, Takwara, Hadebe, Bhasera; Madzongwe; Wadi, Musona (88' Tigere), Benyu (71' Kamusoko), Kangwa; Dube (46' Kadewere). Ct: Mapeza.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Gol: 90'+7 rig. Mané (S).

Note - Recupero: 1+7. Ammoniti: Keita Baldé, Hadebe, Madzongwe.

END - FINISCE LA PARTITA: SENEGAL-ZIMBABWE 1-0! Nonostante una prova deludente, quasi "svogliata", i Leoni della Teranga conquistano i 3 punti su rigore, all'ultimo respiro. Ora, sempre per il girone B, spazio a Guinea-Malawi con fischio d'inizio alle 17.

90+7 - GOL DEL SENEGAL SU RIGORE CON SADIO MANE! Fallo di mano in area all'ultimo secondo di Madzongwe (ammonito) sul tiro disperato da fuori di Pape Gueye. L'attaccante del Liverpool batte forte e angolato, fa 1-0 e il Senegal vince la partita!

90'+1 - 4' di recupero. Si resta sullo 0-0!

Debutto sfortunato per Benyu, il centrocampista zimbabwese che gioca in Serie B islandese

88' - Problemi fisici non precisati per il capitano dello Zimbabwe Musona, costretto addirittura a uscire dal campo in barella. Al suo posto Tigere.

85' - ZIMBABWE VICINISSIMO AL CLAMOROSO VANTAGGIO! Angolo tesissimo di Kangwa in area piccola: la deviazione di Diallo, in anticipo, su Hadebe quasi non porta all'autorete del Senegal. Seny Dieng la tiene lì.

81' - In una gara, come detto, "bloccatissima", ci pensa il milanista Fodé Ballo-Touré a far scorrere qualche brivdo...

76' - DIALLO SPRECA TUTTO! Altra occasionissima gettata alle ortiche dal Senegal. Diallo parte in contropiede assolutamente libero da marcature tuttavia, il suo destro basso incrociato, trova la risposta di Mhari.

64' - FINISCE LA PARTITA DELL'ATTACCANTE DEL SENEGAL E DEL CAGLIARI KEITA BALDE! Ex Inter e Lazio in ombra, al suo posto il collega dello Strasburgo Diallo.

56' - GARA BLOCCATISSIMA! Ritmi blandi e inevitabile parziale di 0-0.

Senegal-Zimbabwe, Coppa d'Africa 2021 (10 gennaio 2022): Boulaye Dia (Senegal) in azione (Getty Images) Credit Foto Getty Images

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Subito un cambio per lo Zimbabwe: là davanti, dentro Kadewere (Lione) e fuori Dube.

INT - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Senegal-Zimbabwe 0-0.

38' - ALTRA CHANCE GIGANTESCA PER I LEONI DELLA TERANGA! Mané manda al tiro, libero da marcature, Idrissa Gueye. Il centrocampista del PSG, però, perde incredibilmente il tempo del tiro favorendo l'uscita bassa di Mhari.

24' - CHE OCCASIONE PER MANE! Il centravanti senegalese del Liverpool manda al bar il terzino destro dei Guerrieri Chimwwemwe ma, a tu per tu col portiere Mhari, non inquadra lo specchio!

14:00 - E si parte! Cominciata Senegal-Zimbabwe. Si gioca al Kouekong Stadium di Bafoussam. Leoni della Teranga che partono col terzo portiere, Seny Dieng (il quale gioca in Inghlterra, al QPR) per via delle indisponibilità causa Covid di Edouard Mendy e Alffed Gomis.

13:57 - Dopo il debutto di Zambo Anguissa con il Camerun di ieri, oggi altri 5 'italiani' scenderanno in campo. C'è Diawara con la Guinea, Amrabat con il Marocco e poi Mbaye, Keita Baldé e Ballo-Touré con il Senegal. Tutti e tre in campo titolari. Ben 9 le indisponibilità per Covid tra i Leoni della Teranga, vale a dire N. Mendy, Gomis, M. Sarr, B. Dieng, Ciss, Baba, Koulibaly, E. Mendy e Diedhiou.

13:56 - Si parte con Senegal-Zimbabwe, poi alle 17 due partite in contemporanea: Guinea-Malawi e Marocco-Ghana. Infine si chiude con Comore-Gabon.

13:55 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 2 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo B e Gruppo C.

