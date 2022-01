Una presuntuosa Costa d'Avorio si fa riprendere al 94' dalla Sierra Leone, che prosegue sul cammino del sogno dopo aver firmato i campioni dell'Algeria. A Douala finisce 2-2: Mohamed Kamara è di nuovo eroe parando un rigore a Kessié al 12'. Poi Haller e Pépé portano il punteggio sul 2-1 dopo il momentaneo 1-1 del "disoccupato" Musa Kamara. Nel recupero accade l'imponderabile... Nulla di drammatico per gli Elefanti, comunque con un piede e mezzo agli ottavi di finale, a quota 4 punti. Le "Leone Stars", a 2, si giocheranno tutto nel match contro la Guinea Equatoriale. In serata c'è chi ha fatto peggio, i campioni in carica dell'Algeria, che si sono fatti sorprendere 1-0 dalla Guinea Equatoriale con Esteban Obiang. Il girone E è, al di là di ogni pronostico, quello più incerto della Coppa d'Africa con le Fennec addirittura all'ultiimo posto: Costa d'Avorio punti 4; Guinea Equatoriale 3; Sierra Leone 2; Algeria 1. Prossimo turno (20 gennaio 2022): Costa d'Avorio-Algeria e Sierra Leone-Guinea Equatoriale.

Paperissima folle di Sangaré: Kamara ringrazia e fa 2-2

COSTA D'AVORIO-SIERRA LEONE 2-2

La partita sembra segnata fin dai primi minuti per la selezione di Keister. Al 12' Bangura stende Zaha in area ed è calcio di rigore. Dal dischetto, però, lo specialista Kessié calcia debolmente agevolando la respinta di Mohamed Kamara.

Kessié non comincia benissimo: rigore sbagliato, para Kamara

Il centrocampista del Milan, quindi, 2' più tardi sbaglierà incredibilmente anche un "rigore in movimento", mandando sui cartelloni pubblicitari un ghiotto invito di Aha. Il centravanti del Crystal Palace è abile, allora, al 2', a servire in profondità Haller, che insacca con un destro "sporco" per la rete dell'1-0. E' il 25'.

La Costa d'Avorio la sblocca con Haller: il capocannoniere della Champions

A inizio ripresa, tuttavia, la Sierra Leone perviene all'1-1 con la botta mancina di Musa Noah Kamara (senza contratto dopo aver rescisso con la formazione di casa dei Bo Rangers) dopo un passaggio dalla sinistra di Buya Turay e prendendosi beffe nientemeno che di Bailly. Sierra Leone che torna al gol in Coppa d'Africa dopo 26 anni: l'ultimo lo segnò la stella assoluta del paese Mohammed Kallon, quando Musa Noah Kamara non era ancora nato...

Musa Kamara e la Sierra Leone torna al gol dopo 26 anni

Dieci minuti dopo, tuttavia, bell'azione articolata degli Elefanti: giocata di Haller per Ibrahim Sangaré, che premia sulla destra l'attaccante dell'Arsena, abile ad aprire il piatto sinistro e a depositare nell'angolino più lontano: 2-1!

Il pareggio dura 10': gol di Pépé e Costa d'Avorio sul 2-1

La Costa d'Avorio sfiora più volte il tris e sembra tutto incanalato sui binari della vittoria e della qualificazione aritmetica agli ottavi, ma al 94' accade l'imponderabile: Kossounou (perno difensivo del Bayer Leverkusen), entrato da meno di un minuto e al primo pallone toccato, si esibisce in un retropassaggio insensato. Che, però, sembra essere facile preda del portiere Badra Ali Sangaré. Sembra. Perché l'estremo difensore del club sudafricano JDR Stars, si fa sfuggire dalle mani il pallone dopo averlo bloccato. A quel punto viene borseggiato da Steven Caulker, abile a mettere in mezzo per Alhaji Kamara, che prima scivola sul disastroso terreno di Douala, poi si rialza immediatamente e insacca a porta vuota: 2-2 col portiere ivoriano a chiamare i soccorsi in barella per un presunto infortunio.

Il tabellino

Costa d'Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Aurier, Bailly (90'+3 Kossounou), Deli, G. Konan; I. Sangaré (73' Sangaré), Seri, Kessié (82' Serey Dié); Zaha (82' Kouassi), Haller (72' Kouamé), Pépé. Ct: Beaumelle.

Sierra Leone (4-2-3-1): M. Kamara; Kakay, Bangura, S. Caulker, Wright; Quee, C. Kamara; Bundu (75' A. Kamara), K. Kamara (83' Kaikai), Buya Turay (73' I. Kallon); M. N. Kamara. Ct: Keister.

Arbitro: Maguette N'Diaye (Senegal).

Gol: 25' Haller (C), 55' M. N. Kamara (S), 65' Pépé (C), 90'+4 A. Kamara (S).

Assist: Zaha (C, 1-0), Buya Turai (S, 1-1), I. Sangaré (C, 2-1) S. Caulker (S, 2-2).

Note - Recupero: 2+10. Al 12' M. Kamara (S) para un calcio di rigore a Kessié (C). Ammoniti: Kakay, A. Kamara.

ALGERIA-GUINEA EQUATORIALE 0-1

Da una sorpresa all'altra, ancora più grande. La Guinea Equatoriale supera a sorpresa i campioni di Algeria. E lo fa impostando la gara sui nervi, sul gioco spezzettato, sui contrasti in mezzo al campo. Un atteggiamento che manda in tilt le Fennec, che cincischiano eccessivamente davanti allo specchio e vengono punite al 68' con Esteban Obiang, che spinge in fondo al sacco una palla prolungata da Miranda sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto sulla sinistra. Finisce 0-1 per lo stupore del pubblico di Douala.

Psicodramma Algeria: Guinea Equatoriale avanti con Obiang

Algeria (4-3-3): M'Bolhi; Atal, Benlamri 54' Tahrat), Mandi, Bensebaini; Bennacer, Bendebka (73' Brahimi), Feghouli (64' Boulaya); Mahrez, Bounedjah (64' Slimani), Belaili. Ct: Belmadi.

Guinea Equatoriale (4-2-3-1): Owono; Carlos C. Akapo, Obiang, Saul Coco, Ndong; Ganet, Machin; Iban Salvador (90'+2 Eneme), Bikoro (65' Miranda), Buyla (66' Hanza); Siafa (46' Nlavo). Ct: Juan Micha.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Gol: 68' Obiang (G).

Assist: Miranda (G, 0-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Bounedjah, Bensebaini, Ndong, Bikoro, Mandi, Siafa, Obiang.

