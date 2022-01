Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Rigore solare conquistato da Zambo Anguissa ma l'arbitro va a rivedere alla VAR

COPPA D'AFRICA - Zambo Anguissa conquista un rigore solare per fallo di Bertrand Traoré, ma l'arbitro non vede nulla. Meno male che, grazie alla VAR, si ravvede e concede il penalty per il Camerun che pareggia. Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+, su Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime Video Channel.

00:00:39, un' ora fa