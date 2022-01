Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Rissa finale in Gabon-Ghana: Tetteh viene espulso dopo aver rifilato un pugno a Boupendza

COPPA D'AFRICA - Il Ghana non ci sta: secondo la Nazionale di Rajevac, il Gabon avrebbe segnato non restituendo il pallone dopo una rimessa laterale concessa dello stesso Ghana per infortunio. Da lì il gol del pareggio di Allevinah e la rissa a fine partita. Tetteh rifila un pugno a Boupendza e si becca il rosso diretto.

