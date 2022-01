Ad

Il programma delle gare

Coppa d'Africa Niente tampone? Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d'Africa IERI A 22:38

-sabato 15 gennaio, ore 17: Nigeria-Sudan al Roumdé Adjia Stadium di Garoua (commento di Andrea Distaso);

-sabato 15 gennaio, ore 20: Guinea Bissau-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua (commento di Federico Zanon);

Ore italiane

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

Da Ola Aina a Ebuehi: gli italiani in campo

Lato italiani, ci sarà solo una gara da seguire con attenzione in giornata: ovvero quella tra Nigeria e Sudan che potrebbe già regalare la qualificazione agli ottavi alle Super Aquile. Nonostante l'assenza di Osimhen, la Nigeria ha sfoderato un'ottima prestazione contro l'Egitto al debutto e spera di continuare la sua avventura con un'altra vittoria. Sarà sicuramente titolare sulla fascia Ola Aina, con l'esterno del Torino che ha giocato 90 minuti contro Salah e compagni. È rimasto in panchina, invece, Ebuehi del Venezia che chissà possa avere spazio in questa seconda giornata.

Rissa in Gabon-Ghana: pugno di Tetteh che viene espulso

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia Tunisia!

Coppa d'Africa Sikazwe vittima di insolazione? La Tunisia attende il verdetto IERI A 12:59