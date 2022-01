33a Coppa d'Africa, con il Camerun padrone di casa che affronterà il Burkina Faso Algeria si confermerà campione dopo aver vinto, inoltre, la Salah la stella del torneo o ci sarà qualcuno che brillerà ancor di più del giocatore del Liverpool? E gli 'italiani'? Da Koulibaly a Kessié, sono diversi i giocatori che Ci siamo! Domenica 9 gennaio comincerà ufficialmente la, con ilpadrone di casa che affronterà il Burkina Faso nella gara inaugurale . Per questo torneo, in esclusiva e in diretta integrale su Discovery+, abbiamo provato a sentire le voci che ci accompagneranno durante la CAN per qualche segreto, novità e, soprattutto, qualche pronostico. L'si confermerà campione dopo aver vinto, inoltre, la Coppa Araba qualche giorno fa ? O sarà la volta dei ritorni di Camerun e Egitto? Saràla stella del torneo o ci sarà qualcuno che brillerà ancor di più del giocatore del Liverpool? E gli 'italiani'? Da, sono diversi i giocatori che arrivano dalla Serie A per provare a trascinare la propria Nazionale in fondo ad una delle Coppe più discusse. Abbiamo fatto queste e tante altre domande a Mario Castelli, Andrea Distaso, Alessandro Lettieri, Michele Pedrotti e Federico Zanon che ci hanno fatto entrare ancor di più nel clima della Coppa d'Africa. Buon divertimento!

Ad

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Ghana Altra

Coppa d'Africa Da Salah a Kessié: tutti i convocati della Coppa d'Africa 2021 22/12/2021 A 17:15

1- Chi vince la Coppa d'Africa? Un nome secco e perché

Mario Castelli: Algeria. È vero che è da diversi anni che chi vince la Coppa d’Africa poi non si ripete nell’edizione successiva, ma credo che i nordafricani abbiano i mezzi per poter bissare il successo del 2019. La squadra ha il giusto mix di esperienza - con tanti giocatori presenti nella campagna vittoriosa di tre anni fa - e rinnovamento. Il reparto forse meno profondo è la difesa, che nel 2019 in Egitto fu straordinaria concedendo solo due gol in sette partite e che dipenderà molto da Bensebaini, ma da centrocampo in su c’è tutta la qualità necessaria per provare ad arrivare nuovamente fino in fondo.

Andrea Distaso: Vince l'Egitto, perché ha in organico il miglior giocatore africano in circolazione - Salah - e il miglior allenatore della competizione, Carlos Queiroz.

Alessandro Lettieri: Dovessi guardare i risultati direi Algeria perché ha dimostrato di essere la più forte negli ultimi anni (vedi anche la recente vittoria in Coppa Araba). Ma punto sull'Egitto e soprattutto su Salah che vorrà fortemente riscattare la finale persa nel 2017 contro il Camerun.

Michele Pedrotti: Non sono mai stato forte con i pronostici ma dico Senegal, che riscatterà la sconfitta in finale contro l'Algeria nel 2019. Credo sia l'anno buono per il primo storico titolo dei Leoni della Teranga.

Federico Zanon: Costa d’Avorio, è la squadra più completa e ha due giocatori che fanno la differenza, come Kessié e Haller.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

2- Chi sarà il capocannoniere? Un nome secco e perché

Mario Castelli: Credo che la lotta per il titolo di miglior marcatore sarà un derby interno al Liverpool, con Mané e Salah favoriti, ma io voglio mettere i miei 50 centesimi su Haller della Costa d’Avorio. Sta giocando una stagione strepitosa con l’Ajax, ha già segnato oltre 20 gol e ha eguagliato il record storico di marcature nella fase a gironi della Champions League segnando 10 gol in sei partite (tra cui un poker al suo esordio assoluto nella manifestazione). La Costa d’Avorio ha il potenziale offensivo per andare avanti nel torneo e giocare tante partite, quindi la mia fiche la punto su di lui.

Andrea Distaso: Riyad Mahrez, perché con Guardiola al Manchester City è migliorato tantissimo sotto l'aspetto realizzativo.

Alessandro Lettieri: Salah, perché ha grandi motivazioni ed è in grande forma. Basta dire che ha segnato 23 gol in 26 partite con il Liverpool dall'inizio della stagione, non male!

Michele Pedrotti: Resto coerente con la prima risposta e nomino Sadio Mané, che penso sarà determinante (come sempre quando gioca a pallone). Occhio però ad Haller, mio piano B.

Federico Zanon: Haller, ha sempre fatto tanti gol, all’Ajax ha fatto il definitivo salto di qualità. E il gioco della Costa d’Avorio si sposa con le sue caratteristiche.

Sadio Mane esulta per un gol durante la Coppa d'Africa 2019 Credit Foto Getty Images

3- Fari puntati su Salah: sarà lui la stella? Se dovesse trascinare l'Egitto alla conquista del titolo, più un buon risultato col Liverpool, sarebbe il favorito per il prossimo Pallone d'oro? Guardando all'ultima assegnazione, il fatto di aver vinto la Copa America ha aiutato non poco Messi...

Mario Castelli: Se l’Egitto dovesse vincere il torneo per l’ottava volta, spazzando anche via la cocente delusione dell’uscita agli ottavi in casa di due anni fa, credo che Salah possa finalmente ambire a un Pallone d’Oro che meriterebbe, per quanto fatto vedere negli ultimi anni. Però credo che da sola la Coppa d’Africa non basterebbe: Messi poteva contare anche su un prestigio e uno status personale differente e il successo con l’Argentina gli è bastato per vincere forse il Pallone d’Oro meno meritato tra quelli conquistati in carriera. A Salah invece credo che servirebbe anche alzare un trofeo col Liverpool nello stesso anno, la Champions League, la Premier o almeno la FA Cup, per veder salire le proprie quotazioni.

Andrea Distaso: Sarebbe corretto tenere in considerazione Salah per il Pallone d'Oro anche per il livello che ha mantenuto nelle ultime stagioni in Premier League: è al livello dei più grandi in Europa.

Alessandro Lettieri: Dovesse vincere l'Egitto, considerando inoltre che con il Liverpool ha grandi possibilità di alzare qualche altro trofeo, sarebbe evidentemente il favorito per il Pallone d'Oro. Lo meriterebbe. E poi dai, sarebbe il secondo giocatore diverso da Messi e Ronaldo, a vincerlo dal 2008.

Michele Pedrotti: Ci si aspetta sempre tanto da lui quando veste la maglia della Nazionale, anche se ogni tanto ha steccato. Penso per esempio al Mondiale 2018 e all'ultima Coppa d'Africa, giocata in casa. C'è però da dire che spesso non ha avuto un supporting cast di livello, il che rende il tutto più complicato. Se Carlos Queiroz sarà in grado di far giocare bene la squadra per lui, allora l'Egitto potrebbe davvero pensare di vincere in Camerun. Per il discorso Pallone d'oro invece penso sia difficile parlarne, essendo ormai un premio sempre meno legato ai titoli conquistati. Secondo me, Messi l'avrebbe vinto anche senza sollevare la Copa America. Ma Salah negli ultimi anni è sempre lì in agguato, chissà...

Federico Zanon: Salah ha tutto per vincere il Pallone d’Oro, il problema è la dimensione che stampa e istituzioni calcistiche danno alla CAN. Da troppi viene considerato un torneo di minor valore rispetto a Coppa America o Europeo, per questo non credo che una eventuale vittoria in Camerun dell’Egitto possa fare la differenza. Se Salah vuole succedere a Messi ahimè credo che debba lasciare il segno con il Liverpool. E lo dico con l’amaro in bocca. Pensate a cosa ha risposto Haller a un giornalista del Telegraaf, alla domanda sulla sua partecipazione alla Coppa d'Africa: “Una domanda del genere mostra la mancanza di rispetto per l’Africa. Questa domanda verrebbe mai posta a un giocatore europeo prima che si svolgano i Campionati Europei?”

Best Olympics moments: un giovanissimo Mohamed Salah a Londra 2012!

4- Koulibaly, Kessié, Zambo Anguissa, Keita, Bennacer e altri. Insomma, la truppa degli 'italiani' è ben rifornita. Chi sarà il migliore tra questi? Di chi si sentirà maggiormente la mancanza nel nostro campionato?

Mario Castelli: Credo che Kessié abbia ormai raggiunto un livello di maturazione tecnica e personale che lo rendono uno dei giocatori migliori del Milan e uno dei centrocampisti più importanti della Serie A e di questa Coppa d’Africa. In una Costa d’Avorio con un potenziale offensivo esplosivo, a lui starà il compito cruciale di dare equilibrio e personalità in mezzo al campo. Oltre ad Haller, di cui ho parlato prima, penso che gran parte delle possibili fortune degli Elefanti passino da lui.

Andrea Distaso: Koulibaly, senza di lui la difesa del Napoli ha perso tantissimo in termini di sicurezza e leadership.

Alessandro Lettieri: In assoluto dico Koulibaly. Sarà una sicurezza per la difesa senegalese, ma la sua assenza nel Napoli sarà una tegola di non poco conto, soprattutto in questo momento in cui i partenopei avrebbero bisogno del loro leader per rialzare la testa dopo un periodo complicato. A questo c'è da aggiungere che agli azzurri mancherà l'ossatura della squadra, oltre a Koulibaly, anche Zambo Anguissa a centrocampo e Osimhen che, per quanto non giochi il torneo, è ancora in condizioni fisiche precarie e impiegherà un po' per tornare in forma.

Michele Pedrotti: Dico un nome non citato nella domanda e vado con Musa Barrow. Credo che abbia tutte le carte in regola per disputare un'ottima Coppa d'Africa e poter trascinare il suo Gambia, esordiente assoluto (scusate lo spoiler della domanda numero 9). Il giocatore che mancherà di più al nostro campionato penso possa essere sicuramente Kessié, nonostante una stagione finora leggermente inferiore rispetto alla precedente, ma nelle ultime gare era in crescita. Basti pensare che prima di partire per il Camerun ha dato l'arrivederci al Milan con una doppietta.

Federico Zanon: Kessié è diventato grande, ma dico Koulibaly. È un leader a 360 gradi del Napoli. Mancherà poco agli azzurri, ma credo che Ounas farà una grande Coppa d’Africa. Per me è un giocatore sottovalutato, un fiore che ha bisogno di trovare il contesto giusto per sbocciare.

Koulibaly saluta i tifosi dopo Senegal-Polonia - Coppa del Mondo Mondiali 2018 Russia Credit Foto Imago

5- Sarà una Coppa d'Africa, però, con tante assenze. Tipo quella di Ziyech: come ci si può spiegare la scelta di Halilhodzic di non convocarlo?

Mario Castelli: La mancata convocazione di Ziyech ovviamente toglie molto al Marocco, ma il giocatore del Chelsea non era stato chiamato in tutte le ultime partite di qualificazione ai Mondiali e appare chiaro che ci sia qualcosa che non funziona tra lui e Halilhodzic. Però quella dell’allenatore bosniaco è una scelta coerente e di personalità: preferisce rinunciare al talento di un giocatore chiave per dare credibilità alla propria gestione e per mettere probabilmente davanti ai singoli una propria idea di gioco. Ci vuole coraggio per prendere scelte così delicate, il campo poi ci dirà se ha avuto ragione.

Andrea Distaso: La rottura con Halilhodzic è datata e risale ai mesi scorsi, quando Ziyech ebbe dei comportamenti non apprezzati dal suo ct. Su tutte la decisione di non rispondere ad un'amichevole a settembre contro il Ghana per un infortunio che Halilhodzic considerava "diplomatico".

Alessandro Lettieri: Dispiace molto per l'assenza di un talento purissimo come Ziyech. Il tecnico Vahid Halilhodzic e il presidente della Federcalcio marocchina Fouzi Lekjaa lo accusano di scarso impegno. In particolare non è andata giù all'allenatore l'atteggiamento del giocatore che in un match contro il Ghana, in cui partiva dalla panchina, si rifiutò di entrare.

Michele Pedrotti: Credo che ogni scelta di questo genere porti con sé discorsi interni molto più radicati e profondi. Nel caso di Ziyech sicuramente i rapporti con allenatore e la Federazione non sono ottimi, ma c'è anche da ricordare che il maghetto ex Ajax nel 2015 ha scelto la Nazionale marocchina, nonostante sia nato a Dronten e abbia fatto tutta la trafila nelle giovanili dell'Olanda. Non metto quindi in discussione il suo amore per il Marocco e credo ci sia rimasto molto male per tutta la vicenda creatasi. Una sola cosa è certa: al Chelsea non si sono messi a piangere.

Federico Zanon: I due non si sono mai presi. Halilhodzic è un allenatore severo, vecchio stampo. Le regole, le sue regole, vengono prima di tutto. Anche del talento. Era già successo lo stesso con Belhanda. Ha le sue convinzioni, va avanti per la sua strada

Ziyech esulta dopo un gol di Chelsea-Villarreal - Supercoppa europea 2021 Credit Foto Getty Images

6- Rivedremo Bounedjah, già protagonista con l'Algeria nell'edizione precedente. In questi anni è stato allenato da Xavi, tanto che qualcuno l'aveva accostato al Barcellona... Ma uno come Bounedjah cosa potrebbe combinare in Europa? E in Serie A?

Mario Castelli: È sempre complicato riuscire a capire come potrebbe rendere un giocatore ad un livello (molto) superiore di quello in cui ha sempre giocato in tutta la carriera. Bounedjah ha dimostrato con quel gol in finale tre anni fa di poter essere decisivo anche su un grande palcoscenico, ma poi giocare tutte le domeniche in un campionato come la Liga o la Serie A sarebbe una sfida differente. Però una cosa è certa: per fare tutti i gol che ha fatto lui in carriera, sia pure in campionati dal livello mediocre, ci vuole una certa dose di talento e comunque certi numeri non sono scontati, sennò molti più giocatori sarebbero in grado di farli. Quindi sono dell’idea che potrebbe avere diritto di cittadinanza anche in un campionato importante, ovviamente non segnando reti a grappoli come in Qatar, ma se uno sa far gol poi non si dimentica di colpo come si fa.

Andrea Distaso: È un giocatore con l'età giusta (30) per tentare la fortuna in un grande campionato europeo e i calciatori algerini hanno spesso fatto bene in Europa. Quindi anche in Serie A potrebbe essere un elemento interessante.

Alessandro Lettieri: È in ottima forma avendo segnato sette gol con l'Algeria in appena 10 partite quest'anno. Con la maglia della Nazionale riesce a dare sempre qualcosa in più per cui non so se in un club italiano sarebbe in grado di ripetere questo tipo di prestazioni. Inoltre, il fatto che abbia già 30 anni credo non lo aiuti molto. Certo, dovesse giocare una Coppa d'Africa strepitosa, allora le cose potrebbero decisamente cambiare e il suo futuro potrebbe essere 'europeo'.

Michele Pedrotti: Me lo ricordo bene nell'ultima Coppa d'Africa, fu la colonna portante dell'Algeria insieme a Bennacer. È un attaccante molto dotato fisicamente, rapido nell'attaccare la profondità e praticamente infallibile sotto porta. Caratteristiche ottimali quindi per un qualsiasi campionato europeo e in special modo per quello tedesco, a mio avviso. Due fattori però non girano a suo favore: i 30 anni festeggiati lo scorso novembre e l'aver giocato soltanto in Algeria, Tunisia e Qatar. Difficile quindi che una squadra europea, o italiana nello specifico, decida di prenderlo, anche perché all'Al-Sadd prende 3 milioni all'anno. O si taglia lo stipendio per provare finalmente il grande salto, oppure la vedo dura. Va però detto che al Barcellona, con tutto il rispetto, c'è Martin Braithwaite che peraltro è infortunato. Buonissimo giocatore, ma vedo Bounedjah superiore al danese. Xavi potrebbe davvero pensarci in questa finestra di mercato.

Federico Zanon: Buon profilo, attaccante che vede la porta. Ma ha sempre messo i soldi davanti a tutto e questo è un peccato. Ora ha 30 anni, non credo possa esserci futuro per lui in Europa. Mi fa venire in mente il tunisino Youssef Msakni, poteva andare in Francia nel 2013, scelse l’Al-Duhail.

Baghdad Bounedjah Credit Foto Getty Images

7- Parlando di attaccanti, c'è un importante “acquisto” della Costa d'Avorio che è riuscita a convincere Sébastien Haller a giocare con gli 'Elefanti'. 10 gol in 6 gare di Champions, è record (insieme ad altri quattro) per aver segnato in tutte le partite della fase a gironi. E dire che a febbraio scorso, l'Ajax aveva dimenticato di inserirlo nella lista per le Coppe... A cosa si deve la sua esplosione in questa stagione? E quanto migliora una squadra competitiva come la Costa d'Avorio? Potrà essere determinante per lottare fino alla fine per il titolo?

Mario Castelli: Su Haller mi sono già espresso abbondantemente qualche riga più in alto, il fatto che lo ritenga un giocatore capace potenzialmente di vincere il titolo di capocannoniere lo rende automaticamente un possibile protagonista ai miei occhi. Credo migliori la Costa d’Avorio perché è un gruppo con grandi qualità offensive, ma forse senza il “killer” lì in mezzo che potrebbe essere proprio l’attaccante dell’Ajax, perciò sarà una delle squadre più interessanti da seguire. L’esplosione potrebbe essere dovuta all’essere tornato in una lega come l’Eredivisie che privilegia un calcio offensivo, dove aveva già fatto molto bene con l’Utrecht, e dove adesso in una squadra che gioca in modo scintillante può mettere a frutto anche le esperienze maturate nel frattempo in leghe con qualità diverse come la Bundesliga e la Premier League. Se c’è una squadra che può mettere in risalto le doti offensive di un bravo attaccante, quella è proprio l’Ajax.

Andrea Distaso: Nella sua esplosione un grande contributo arriva dall'essersi integrato al meglio nel sistema di gioco di ten Hag, un sistema di gioco che esalta le qualità offensive della squadra olandese. Nell'Ajax Haller ha dei grandi assist-men ai suoi lati come Antony e Tadic e questo aiuta e non poco.

Alessandro Lettieri: Considerando la forma strepitosa e la capacità di trasformare in rete ogni pallone che tocca, non è escluso che possa portare la Costa d'Avorio in fondo alla competizione. È il terminale offensivo e in un torneo così tirato i suoi gol possono fare la differenza. All'Ajax è esploso perché sfrutta al meglio le tante occasioni che la squadra produce e questa è una caratteristica che è parte del club olandese da sempre. Con il suo arrivo Tadic si è spostato a sinistra e ha più libertà di agire, inventare e fornire assist. Inoltre Haller, nonostante il gioco dei Lanceri non sia incentrato sulla filosofia della 'palla lunga', sfrutta bene la sua fisicità e col passare del tempo ha sempre più fiducia nei suoi mezzi. E in ogni caso non fai 22 gol in 24 presenze, di cui 10 in 6 match di Champions, se non sei uno forte davvero.

Michele Pedrotti: Colpo assoluto degli ivoriani, che si sono assicurati l'ex Eintracht nel momento più splendente della sua carriera. Sembrava essersi perso con quell'anno e mezzo al West Ham (che lo pagò 50 milioni!), ma l'ambiente sempre frizzante ed energico dell'Ajax l'ha reso ancora più forte di quanto non fosse prima. È chiaramente dovuto scendere a compromessi, passando dalla Premier League alla Eredivisie (che è comunque un buon campionato), ma sta avendo la possibilità di brillare anche in Champions. Lo farà senza ombra di dubbio anche nella sua prima Coppa d'Africa, a patto che la squadra giocherà per lui. Gli Elefanti sarebbero stati tra i favoriti anche senza di lui, vediamo ora come cambiano gli equilibri della squadra.

Federico Zanon: L’errore dell’Ajax è stato grossolano, ma ovviamente non aveva ragioni tecniche. Io credo che sia un attaccante completo, moderno, che faccia la differenza solo se è messo nelle condizioni di fare la differenza. Ha bisogno di una squadra produttiva, che lavora per lui, deve essere l’ultimo step di un calcio propositivo. Non è un caso che stia facendo benissimo nell’Ajax, abbia fatto bene con l’Utrecht e con l’Eintracht: tutte squadre che esaltano il ruolo del 9 come finalizzatore.

Sébastien Haller, Ajax, Champions League Credit Foto Getty Images

8- C'è anche Aubameyang* che è arrivato presto nel ritiro del Gabon dopo essere stato scaricato dall'Arsenal, che gli aveva tolto la fascia di capitano. Quanto sarà importante questa Coppa per l'ex Milan? Quante chance avrà, però, di rilanciarsi in una Nazionale che non è proprio tra le favorite?

Mario Castelli: Potrebbe sicuramente rappresentare un rilancio per lui, anche se questa Coppa d’Africa non comincia nel migliore dei modi per il Gabon, dopo gli scontri interni alla Nazionale su alcuni bonus non pagati dalla Federazione ai giocatori e anche le accese polemiche delle ultime ore in seguito alle feste notturne a Dubai alle quali hanno partecipato i giocatori che erano lì in preparazione del torneo. Episodio che rischia di minare l’atmosfera attorno al gruppo, e di conseguenza anche al suo rappresentante più prestigioso. Avere in gruppo una teorica possibile squadra materasso come le Comore potrebbe aiutarli a passare il turno e magari guardare anche con una luce diversa il loro percorso.

Andrea Distaso: Se riuscirà a recuperare al meglio dalla positività al Covid, per Aubameyang questa Coppa d'Africa può essere un'occasione importante per dimenticare la rottura con l'Arsenal e magari trovare una nuova squadra prima della chiusura del mercato. Ma certamente non arriva nelle migliori condizioni psico-fisiche e molto dipenderà da quanto i suoi compagni di Nazionale sapranno assisterlo.

Alessandro Lettieri: Questa Coppa d'Africa arriva nel momento giusto per Aubameyang. Sta a lui ora dimostrare ad Arteta che è ancora in grado di fare la differenza. E, se dovesse riuscirci subito, potrebbe anche portare il Gabon a fare lo sgambetto alle due favorite del girone C, Marocco e Ghana.

Michele Pedrotti: Per Aubameyang questa Coppa sarà sicuramente importante per dimostrare, a se stesso ma anche all'Arsenal, di essere ancora un giocatore di alto livello. Non penso però che il suo Gabon possa andare troppo lontano, toccherà quindi rimettersi la maschera di Black Panter (con cui dopo un gol omaggiò l'omonimo film della Marvel, interpretato dal compianto Chadwick Boseman) e smentire gli scettici.

Federico Zanon: Temo sia nella fase calante della sua carriera. Giocatore fantastico, ma la professionalità non è mai stata il suo forte. E ora che è over 30, che il fisico non è sempre dalla sua parte, non fa il massimo per rispettarsi e rispettare chi lo paga. Può decidere una partita da solo, non è però un trascinatore. Non lo è mai stato. E questo Gabon non ha la qualità delle altre Nazionali, difficile che possa arrivare fino in fondo.

Pierre-Emerick Aubameyang Credit Foto Getty Images

9- Faranno il loro esordio in Coppa d'Africa le Nazionali di Gambia e Comore. Saranno una mera comparsa o potranno essere delle sorprese?

Mario Castelli: Io non mi nascondo e dichiaro apertamente il mio tifo per le Comore, soprattutto per la storia fantastica che hanno alle spalle, considerando che è uno degli Stati meno popolosi in assoluto di tutto il continente e che fino a pochi anni fa faticavano anche solo a trovare un campo regolamentare e a reperire il materiale tecnico necessario per allenarsi. Dubito potranno fare molta strada, ma se dovesse arrivare anche solo un punto sarebbe un grandissimo risultato per loro, sicuramente meritato. Per il Gambia il discorso è un po’ diverso, anche loro sono esordienti come le Comore, ma negli anni hanno dimostrato di poter sfornare giocatori interessanti (alcuni di questi li conosciamo bene, come Barrow e Colley) e di raggiungere anche ottimi risultati a livello giovanile. Loro avranno decisamente più chance di qualificazione agli ottavi di finale, sarà cruciale in tal senso il match d’esordio contro la Mauritania.

Andrea Distaso: Scommetterei soprattutto sul Gambia, che ha diversi calciatori di ottima qualità che militano in Europa e alcuni di loro - come Barrow - pure in Italia; inoltre sono inseriti in un girone non impossibile, a differenza di quello decisamente più proibitivo delle Comore.

Alessandro Lettieri: Credo che Comore abbia già raggiunto un grandissimo risultato qualificandosi per la fase a gironi e non credo onestamente possa fare molto di più se non ben figurare. Per il Gambia la situazione è diversa. Ci sono diversi giocatori che militano in Italia (su tutti Musa Barrow), è inserita nel gruppo F con Tunisia, Mali e Mauritania e credo se la possa giocare.

Michele Pedrotti: Le storie di questo tipo sono sempre bellissime (penso all'Islanda a Euro 2016 e a Russia 2018, ma anche al Senegal nel 2002), e ovviamente queste squadre si prendono sempre la simpatia di tutti. Tra le due penso che il Gambia possa seriamente ambire a un posto almeno agli ottavi: inserita nel gruppo F con Tunisia, Mali e Mauritania, credo possa finire seconda oppure tra le quattro migliori terze. E poi si sa, in tornei come questi, nelle fasi ad eliminazione diretta, può succedere qualsiasi cosa.

Federico Zanon: A me il Gambia piace molto. Ha vinto il suo girone di qualificazione, ha tanti profili interessanti, sono curioso di vedere all’opera Assan Ceesay, l’attaccante che con un suo gol all’Angola ha certificato la presenza in Camerun. Con lo Zurigo sta segnando tanto. Il girone con Mali e Tunisia è complicato, ma può sorprendere.

Bartosz Bereszynski e Musa Barrow durante Sampdoria-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

10- Ogni volta si parla per mesi della collocazione della Coppa d'Africa perché sfavorisce i club europei. Restano senza alcuni giocatori per un mese e col rischio che un infortunio possa compromettere la loro presenza in Champions. Per essere onesti, però, la Coppa d'Africa è anche una vetrina, che viene sfruttata dagli stessi club europei per trovare giocatori 'nuovi' e a buon mercato. Quindi, cosa si potrebbe fare per evitare inutili polemiche e far disputare una competizione così importante nell'interesse di tutti?

Mario Castelli: A me sembrano ogni volta polemiche strumentali: la Coppa d’Africa non viene organizzata da un giorno all’altro, sai già che ci sarà e quindi quando firmi un giocatore africano di un certo livello sai già a cosa vai incontro. Se decidi di prenderlo, sai che poi per un mese e mezzo ogni due anni dovrai cederlo alla Nazionale, non capisco il senso di questo teatrino che si ripete prima di ogni edizione. Io credo sia peraltro un’occasione anche per i club, perché mette in vetrina non solo il tuo giocatore (permettendo eventualmente di fargli acquistare ulteriore valore), ma anche tanti altri calciatori potenzialmente interessanti in un continente come quello africano che è sicuramente più scoutizzato e scoutizzabile rispetto al passato, ma che spesso ha anche altri “diamanti grezzi” da offrire e che sono passati fin lì fuori dai radar. Dubito che sia sensato pensare di spostare il torneo in altre finestre temporali, viste le temperature estive in Africa, come vorrebbero fare dal 2023, perché ne perderebbe molto in qualità e si metterebbe a repentaglio la salute dei giocatori, però evidentemente queste ricorrenti pressioni dei grandi club hanno avuto il loro effetto…

Andrea Distaso: Temo che si tratti di una polemica destinata a rimanere senza soluzione: l'Africa come continente ha bisogno di questa competizione anche per mostrarsi al resto del mondo e, per questioni chiaramente climatiche, uno slittamento del torneo in un altro periodo dell'anno non risolverebbe i problemi di calendario. Sarebbe invece molto più giusto che le grandi istituzioni calcistiche internazionali, a partire da UEFA e FIFA, facessero in modo che i club - esattamente come avviene per le competizioni europee o sudamericane - nutrissero lo stesso rispetto per la Coppa d'Africa e assecondassero il desiderio dei propri calciatori di parteciparvi. Quello dell'ingolfamento dei calendari è un problema più ampio, che non può ricadere solo sulla Coppa d'Africa.

Alessandro Lettieri: Su questo tema credo ci sia sempre un po' di ipocrisia di fondo. Ogni edizione è caratterizzata dalle solite polemiche avanzate dai club europei che non amano certamente (e posso comprenderli) perdere, anche per un mese, i loro calciatori. Ma bisogna anche dire che è un calcolo da effettuare al momento dell'acquisto di un giocatore africano. Si sa che non lo si avrà per un dato periodo in inverno. Si è parlato anche di spostare la Coppa d'Africa in estate, ma non è fattibile perché soprattutto in alcuni Stati fa davvero troppo caldo. Per cui è un problema per le società europee, ma non penso si possa fare diversamente.

Michele Pedrotti: Purtroppo è vero, le polemiche che ogni volta gravitano attorno a questo torneo non fanno altro che allontanare l'attenzione dal focus principale. La Coppa d'Africa è una competizione bella da vedere, molto spesso imprevedibile e capace di far emergere talenti che si rivelano poi preziosi al grande calcio europeo e mondiale. La soluzione era già stata trovata, ovvero giocare in estate. In Egitto nel 2019 si riuscì, mentre per l'edizione corrente (prevista inizialmente per l'estate 2021, quindi anticipata all'inverno 2021 per le condizioni climatiche del Camerun e infine rinviata per Covid all'inverno 2022) non è stato possibile. Un modo per renderla meno "antipatica" a club e tifosi sarebbe quello di organizzarla in stile Nations League, anche se in questo modo perderebbe quasi di senso e comunque credo sarebbe impossibile da attuare. Noi che ve la racconteremo, però, penseremo solo a regalarvi lo spettacolo che il calcio africano può offrire. E non vediamo l'ora di poterlo fare.

Federico Zanon: Difficile dare una risposta. La soluzioni più ovvia sarebbe quella di far giocare la Coppa d’Africa nello stesso periodo dell’Europeo, ma per ragioni di temperature non è sempre possibile organizzarla a giugno/luglio. L’appuntamento invernale è vero che ‘rovina’ i piani delle squadre di club, ma una soluzione potrebbe essere quella di far giocare, nell’anno della Coppa d’Africa, le partite di qualificazione alla fase finale di Nations League. Insomma, è un discorso di calendario, che andrebbe ridisegnato. La Coppa d’Africa deve avere le stesse tutele e gli stessi diritti dell’Europeo.

Camerun-Egitto 2-1: gli highlights della finale 2017

Secondo voi ci hanno azzeccato o sono completamente fuori strada? Ditecelo all'hasthag #EurosportCALCIO sui nostri social.

*La domanda su Aubameyang è stata fatta prima della notizia della sua positività al covid a pochi giorni dal debutto del torneo e, quindi, della sua eventuale partecipazione.

...

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

Coppa d'Africa Quando comincia la Coppa d'Africa? Tutte le partite e il tabellone 15/12/2021 A 18:22