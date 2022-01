1) Salah "si risparmia" per gli ottavi. Ma occhio alla Costa d'Avorio...

Dopo aver deciso il match con la Guinea Bissau. Mohamed Salah è tornato a ritmi della partitella di allenamento. Qualche numero da giocoliere, ma mai un vero e proprio affondo alla retroguardia del Sudan, uscita addirittura ringalluzzita nel confronto col campionissimo del Liverpool.

Ad

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

Salah che è sembrato quasi risparmiarsi per la fase a eliminazione diretta di questa Coppa d'Africa. Che, attenzione, potrebbe subito riservare un ostacolo difficilissimo da superare: la Costa d'Avorio, impegnata nel big-match "risolutivo" del gruppo E contro l'Algeria.

Egitto-Sudan 1-0: gli highlights

Se Kessié e compagni manterranno il primo posto, allora sarà super sfida ai Faraoni. Staremo a vedere, ovviamente su Discovery+ ed Eurosport Player

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

2) Super Eagles dirompenti anche con le seconde linee

Tutto facile anche per la Nigeria delle seconde linee. Secco 2-0 a una Guinea Bissau teoricamente ancora in corsa per un terzo posto "di qualità" ma, di fatto, troppo arrendevole nei confronti delle Super Eagle. Che hanno visto anche la presenza dal primo minuto del terzino destro del Venezia Tyronne Ebuehi. Gara condotta sul velluto, con estrema facilità di manovra e tante idee. L'ingresso in campo del sempre frizzante Moses Simon (prepariamoci a un mercato estivo arrembante per l'ala sinistra del Nantes) ha dato un'ulteriore spinta per porre il punto esclamativo al match di Garoua.

Moses ne dribbla tre: traversa poi tap-in di Troost-Ekong

3) Capo Verde e Malawi già certe del ripescaggio

...Nel lotto delle quattro migliori terze classificate. D'altro canto, i 4 punti accumulati costituivano già senza conti cervellotici, un rassicurante bottino per sperare al meglio. D'altro canto un raggruppamento-condanna, il "D", per Sudan e Guinea Bissau, che davvero nulla hanno potuto contro due super potenze del calcio africano come Nigeria ed Egitto. Le debacle in stile Ghana (gruppo C) non capitano certo tutti i giorni.

Abdelmonem spunta dal nulla: l'Egitto vede gli ottavi

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Guinea Bissau-Nigeria 0-2: gli highlights

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32