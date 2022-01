La classifica dopo le prime due giornate: Nigeria punti 6 (qualificata agli ottavi come prima); Egitto 3; Guinea Bissau e Sudan 1. Prossimo turno (19 gennaio 2022): Guinea Bissau-Nigeria ed Egitto-Sudan. L'Egitto torna pienamente in corso per la qualificazione agli ottavi, sconfiggendo di misura la Guinea Bissau grazie a una volée al 69' del talento del Liverpool. I Faraoni colpiscono 3 pali, vero, ma i Licaoni recriminano per un gol-capolavoro ingiustamente annullato a Mama Baldé per un presunto fallo di sfondamento su Kamal. Nigeria, con questo risultato, aritmeticamente prima nel gruppo D.Nigeria punti 6 (qualificata agli ottavi come prima); Egitto 3; Guinea Bissau e Sudan 1.Guinea Bissau-Nigeria ed Egitto-Sudan.

Il tabellino

GUINEA BISSAU-EGITTO 0-1

Guinea Bissau (4-3-3): Mendes; Encada (77' Alves), Mane, Sanganté, F. Candé; Cassama, Nogueira, Camara (88' Mauro Rodrigues); Piqueti (77' Fr. Mendy), Ambri (60' Jorginho), Mama Baldé. Ct: B. Candé.

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Hegazi, El Solia, Kamal; Elneny (79' Fathi), Mostafa Mohamed (58' Zizo), Said (58' Trezeguet), Hamdi (46' Abdelmonem), Ashraf; Salah, Marmoush (78' Sherif). Ct: Queiroz.

Arbitro: Pacifique Ndabihawenimana (Burundi).

Gol: 69' Salah (E).

Assist: El Solia (E, 0-1).

Note - Recupero 1+4. Ammoniti: Piqueti, Encada, Elneny, Cassama.

Guinea Bissau-Egitto 0-1: gli highlights

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

2' - SUBITO PALO DI SALAH! Il talento egiziano gi gira su Fali Candé e, dal limite, scarica il sinistro sul legno alla sinistra di Mendes!

Salah ha una voglia esagerata: neanche 2' e prende già il palo

11' - FALI CANDE! Sinistro a giro su calcio di punizione dal limite: palla che sfiora la traversa. Guinea Bissau vicina al pari!

18' - ALTRO PALO DELL'EGITTO CON MOSTAFA MOHAMED! Il numero 14 dei Faraoni riceve dalla sinistra da Marmoush, apre il destro all'altezza del dischetto, batte Mendes, ma il pallone si stampa ancora una volta sul montante!

31' - SOLO CARTELLINO GIALLO PER ENCADA, MA QUI CI SAREBBE STATO IL ROSSO! Il centrale della Guinea Bissau tira giù per la spalla Marmoush da ultimo uomo. L'arbitro Pacifique Ndabihawenimana non l'ha ritenuta chiara occasione da gol per l'ira di capitan Mohamed Salah!

44' - SALAH SI COORDINA COL MANCINO INCROCIATO! Mendes la respinge appostato sul primo palo.

69' - GOL DELL'EGITTO CON SALAH! Faraoni avanti con la loro stella: palla scodellata dai venti metri da parte di El Solia e volée mancina dell'attaccante del Liverpool, tenuto in gioco da Sanganté. Qualche responsabilità anche del portiere Mendes, che avrebbe certamente potuto fare di più: 0-1!

Si sblocca finalmente Salah! Rivivi il gol che rilancia l'Egitto

75' - TERZO, CLAMOROSO PALO DELL'EGITTO COL NEOENTRATO ZIZO! Bel cross dalla destra di Kamal e altra volée, questa volta all'altezza del dischetto e da parte dell'attaccante esterno dello Zamalek: palla ancora sul legno!

82' - GOL DELLA GUINEA BISSAU CON MAMA BALDE! Realizzazione sensazionale del numero 17 del Troyes, che parte sulla sinistra, punta Kamal e libera un destro a giro straordinario con palla a insaccarsi nell'angolino più lontano. Favoloso!

83' - ATTENZIONE! GOL ANNULLATO DOPO IL VAR-CHECK! I giocatori egiziani hanno protestato molto per il fatto che Mama Baldé se ne sia andato con forza su Kamal, che addirittura è lui stesso a trattenerlo per i pantaloncini. Rete incredibilmente invalidata dall'arbitro burundese Pacifique Ndabihawenimana! Si resta sullo 0-1!

Gol fantastico di Baldé, ma al VAR annullano il pareggio

Il momento social

Il migliore

Salah. La sua volée è il tocco d'autore che l'Egitto stava disperatamente cercando per imporsi in una Coppa d'Africa che comunque, per i Faraoni, stenta a decollare. Indispensabile.

Salah è anche il migliore in campo: il debutto con ko è dimenticato

Il peggiore

Mendes. Per quanto sia stato di pregevole fattura, sul gesto tecnico al 69' del talento del Liveropool, il portiere guineense avrebbe potuto e dovuto essere molto più reattivo. Bocciato.

