INT - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Senegal-Zimbabwe 0-0.

38' - ALTRA CHANCE GIGANTESCA PER I LEONI DELLA TERANGA! Mané manda al tiro, libero da marcature, Idrissa Gueye. Il centrocampista del PSG, però, perde incredibilmente il tempo del tiro favorendo l'uscita bassa di Mhari.

24' - CHE OCCASIONE PER MANE! Il centravanti senegalese del Liverpool manda al bar il terzino destro dei Guerrieri Chimwwemwe ma, a tu per tu col portiere Mhari, non inquadra lo specchio!

14:00 - E si parte! Cominciata Senegal-Zimbabwe

Rigore solare conquistato da Anguissa ma l'arbitro va a rivedere alla VAR

13:57 - Dopo il debutto di Zambo Anguissa con il Camerun di ieri, oggi altri 5 'italiani' scenderanno in campo. C'è Diawara con la Guinea, Amrabat con il Marocco e poi Mbaye, Keita Baldé e Ballo-Touré con il Senegal. Tutti e tre in campo titolari. Ben 9 le indisponibilità per Covid tra i Leoni della Teranga, vale a dire N. Mendy, Gomis, Matar Sarr, Dieng, Ciss e Baba, Koulibaly, E. Mendy e Diedhiou.

13:56 - Si parte con Senegal-Zimbabwe, poi alle 17 due partite in contemporanea: Guinea-Malawi e Marocco-Ghana. Infine si chiude con Comore-Gabon.

13:55 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 2 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo B e Gruppo C.

