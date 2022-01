Camerun-Comore, con i Celacanti che si sono visti Senegal-Capo Verde. Non vogliamo portare sfortuna a nessuno, anzi, prendiamo in prestito le parole del ct Bubista che ha annunciato le difficoltà di fare la formazione viste le tante assenze. Perché? Molti dei giocatori capoverdiani sono stati vittime di... Un'intossicazione alimentare. Altro episodio particolare in questa Coppa d'Africa. Dopo i fatti di, con iche si sono visti costretti a giocare senza portiere agli ottavi di finale (in porta ci ha giocato il difensore Chaker Alhadhur ), occhio a cosa accadrà in. Non vogliamo portare sfortuna a nessuno, anzi, prendiamo in prestito le parole del ctche ha annunciato le difficoltà di fare la formazione viste le tante assenze. Perché? Molti dei giocatori capoverdiani sono stati vittime di... Un'

Per la precisione sono 18 gli elementi che sono finiti in ospedale tra delegazione, staff e giocatori, ravvivando - ma in maniera negativa - la vigilia del match contro il Senegal. Per fortuna, diciamo così, sono soli 5 i giocatori davvero colpiti e che quindi non saranno a disposizione per l'ottavo di finale. L'identità di questi giocatori non è stata però rivelata dal ct.

La squadra ha svolto regolarmente il secondo allenamento prima della partita col Senegal. Tuttavia, al momento, ci sono diversi casi di gastroenterite causati da un'intossicazione alimentare, che ha colpito otto persone del gruppo squadra, tra cui cinque giocatori. [Il ct Bubista]

Dopo il 3° posto nel Gruppo A, i Tubarões Azuis sognavano - e sognano ancora - lo sgambetto al Senegal, una delle favorite per la vittoria finale. Se Capo Verde dovesse giungere ai quarti di finale, infatti, eguaglierebbe il suo miglior risultato nella storia della Coppa d'Africa: i quarti del 2013 in Sudafrica.

