Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Capo Verde - Brutte notizie per il Milan: Ballo-Touré entra e va subito ko. Esce in barella

COPPA D'AFRICA - Dopo aver perso i gradi da titolare da Ciss, causa covid, il laterale del Milan aveva fatto il suo rientro in campo per il finale di Senegal-Capo Verde. Peccato che l'ex Monaco duri 10 minuti. Entra all'82' ed è costretto ad uscire al 92' per un infortunio muscolare.

00:00:25, 15 minuti fa