Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Capo Verde - Il portiere si scontra con Mané, esce in barella e viene espulso: restano in 9

COPPA AFRICA - Vozinha esce a valanga su Mané e i due si scontrano con un testa contro testa. L'arbitro va a rivedere l'episodio e finisce per espellere il portiere di Capo Verde che, in quel momento, era a terra in attesa della barella. Era pronto il cambio per lui dopo lo scontro, ma l'arbitro lo espelle.

00:01:34, un' ora fa