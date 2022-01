Continua il programma degli ottavi di finale con la sfida tra(martedì 25 gennaio alle 17:00). Ihanno fatto una fatica clamorosa a fare gol in questa Coppa d'Africa, tanto che la squadra diha trovato una sola rete e solo su calcio di rigore (con Mané contro lo Zimbabwe al debutto ). Tuttavia il Senegal è comunque arrivatoe affronterà Capo Verde che ha, invece, conquistato 4 punti, ma è comunque passata dal meccanismo delle migliori terze. Finalmente il ct del Senegal, dopo i tanti casi covid della prima settimana , può mettere in campo la formazione tipo, cosa che invece non potrà fare. Il ct di Capo Verde, infatti, dovrà fare a meno di 5 giocatori finiti all'ospedale a causa di un'intossicazione alimentare . La vincente di questa sfida incontrerà ai quarti una tra Mali e Guinea Equatoriale.

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; B.Sarr, A Diallo, Koulibaly, Ciss; P.Gueye, N.Mendy, I.Gueye; H.Diallo, Mané, Dia. Ct: Aliou Cissé

CAPO VERDE (5-2-3): Vozinha; J.Fortès, S.Fortès, R.Lopes, Stopira, D.Tavares; Andrade, Rocha Santos; Garry Rodrigues, L.Semedo, Monteiro. Ct: Pedro Bubista

Arbtiro: Lahlou Benbraham (Algeria)

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.