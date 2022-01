Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Capo Verde - Super gol di Mané, c'è il fallo di Diedhiou ma per l'arbitro è tutto regolare

COPPA D'AFRICA - Capo Verde può recriminare. Non solo il fatto che sia rimasto in 9 contro 11, ma il gol del Senegal lascia uno strascico di polemiche. Gol fantastico di Mané, ma tutto nasce da un fallo di Diedhiou nell'area avversaria non ravvisato dall'arbitro. E dire che il direttore di gara è andato a rivedere alla VAR.

00:01:16, 3 ore fa