Senegal. Nono solo per la vittoria, comunque non facile, Sadio Mané. L'attaccante del Liverpool era stato sostituito al 70', da Dieng che ha poi firmato il gol del raddoppio, dopo un violento testa contro testa con il portiere avversario Vozinha. Anche lui finito malconcio dopo lo scontro, tanto da essere stato trasportato fuori dal campo in barella, oltre ad essere stato espulso dall'arbitro uscito dal campo con le sue gambe, salutando il pubblico presente a Bafoussam. Sospiro di sollievo in casa. Nono solo per la vittoria, comunque non facile, contro Capo Verde per 2-0 , che ha spianato la strada ai quarti di finale ( il tabellone ), ma anche per le condizioni di. L'attaccante del Liverpool era stato sostituito al 70', da Dieng che ha poi firmato il gol del raddoppio, dopo un violento testa contro testa con il portiere avversario. Anche lui finito malconcio dopo lo scontro, tanto da essere stato trasportato fuori dal campo in barella, oltre ad essere stato espulso dall'arbitro dopo aver rivisto la scena alla VAR . Rosso quindi per il portiere di Capo Verde che è uscito dal campo, mentre Mané - un po' a sorpresa - era rimasto sul rettangolo da gioco. Ma solo per 6 minuti, il tempo di segnare il gol dell'1-0, esultare e finire per terra visto i postumi della botta subita. Sono stati secondi comunque di apprensione, ma il senegalese è comunque, salutando il pubblico presente a Bafoussam.

Super gol di Mané, c'è il fallo di Diedhiou ma per l'arbitro è tutto regolare

Critiche ad Aliou Cissé e al suo staff

Ma perché Mané non è stato subito sostituito? Ci sono voluti 6 minuti per il cambio, con l'attaccante finito a terra dopo qualche minuto dopo lo scontro. Con in mezzo anche il gol segnato, un gol fantastico peraltro. Sui social e sulle trasmissioni sportive in Africa, sono state tante le critiche rivolte al ct Aliou Cissé e al suo staff tecnico per non aver operato subito il cambio dopo il violento testa contro testa. È vero che Mané si era rialzato e non aveva avuto la stessa reazione di Vozinha, che si trovava in un palese stato di confusione, ma è altrettanto vero che in casi come questi non bisogna rischiare e mettere subito mano ai cambi.

Il portiere si scontra con Mané, esce in barella e viene espulso: Capo Verde in 9

Mané segna, esulta ma poi chiede il cambio per la botta subita: sta bene

Quando torna? Sta bene, possibile già nei quarti...

Attraverso i suoi canali social, il Senegal ha voluto rincuorare tutti sullo stato di salute di Mané che è addirittura stato dimesso dall'ospedale e ha già raggiunto in albergo i suoi compagni di squadra. È stato tenuto in osservazione per tutta la serata e non sono stati riscontrati trauma cranici o commozioni cerebrali. Ora serve, quindi, solo un po' di riposo per l'attaccante del Liverpool che punta già ai quarti di finali. Sì perché il Senegal, che affronterà una tra Mali e Guinea Equatoriale, sarà l'ultima a scendere in campo nel programma dei quarti: domenica 30 gennaio alle 20.00. Non dovessero sorgere complicazioni, speriamo, non dovrebbero esserci problemi per recuperare la 'sbornia' dopo la botta ricevuta.

Inoltre, Mané si è ritrovato proprio con Vozinha all'ospedale: il portiere di Capo Verde ci era finito anch'esso per accertamenti dopo lo scontro e anche lui sta bene. I due si sono salutati e hanno fatto una foto insieme da mandare ai tifosi delle rispettive Nazionali.

Mané e Vozinha insieme all'ospedale dopo il violento testa contro testa avuto durante Senegal-Capo Verde Credit Foto Eurosport

