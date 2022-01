Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Guinea Equatoriale - Mané illumina, Diédhiou segna e porta avanti il Senegal

COPPA D'AFRICA - La Guinea Equatoriale aveva subito fin qui un solo gol nel torneo e, soprattutto, il Senegal ha dimostrato di far fatica a segnare. Questa partita era però troppo importante e Diédhiou non sbaglia a due passi dalla porta trovando il gol n° 10 in Nazionale. Tutto merito però del movimento e dell'assist di Mané: bravissimo.

00:00:42, 37 minuti fa