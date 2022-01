Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Guinea - Per le grandi parate citofonare Aly Keita: super intervento

COPPA D'AFRICA - Dopo un intervento assurdo in Guinea-Malawi, finita 1-0 per i guineani, altra importanta parata del portiere dell'Östersunds che dice di no al colpo di testa di Diallo.

00:00:34, un' ora fa