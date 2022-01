Pape Gueye che è stato riammesso alla Coppa d'Africa dopo che, qualche giorno fa, era stato squalificato per 4 mesi. Il centrocampista senegalese irregolarità sul suo trasferimento al Marsiglia datato luglio 2020. Ma, a volte, la burocrazia colpisce anche il calcio, e solo durante la Coppa d'Africa è arrivata la famosa squalifica per il giocatore dell'OM che sarebbe dovuto rimanere Marsiglia ha fatto però ricorso al TAS e il Tribunale Arbitrale dello Sport ha, per ora, assecondato le richieste del club francese. Gueye può tornare in campo in Ligue 1 ma, soprattutto, sarà a disposizione di Aliou Cissé per il prosieguo della Coppa d'Africa. C'è chi è costretto a lasciare la competizione, come Aubameyang e Lemina , chi invece ci rientra. No, non centrano niente eventuali ripescaggi, ma parliamo diche è stato riammesso alla Coppa d'Africa dopo che, qualche giorno fa, era stato squalificato per 4 mesi. Il centrocampista senegalese era stato sospeso 5 minuti prima della gara contro la Guinea, direttamente dalla FIFA, perdatato luglio 2020. Ma, a volte, la burocrazia colpisce anche il calcio, e solo durante la Coppa d'Africa è arrivata la famosa squalifica per il giocatore dell'OM che sarebbe dovuto rimanere fuori dai campi per 4 mesi , squalifica valida sia per i club che per la Nazionale. Ilha fatto però ricorso al TAS e il Tribunale Arbitrale dello Sport ha, per ora, assecondato le richieste del club francese. Gueye può tornare in campo in Ligue 1 ma, soprattutto, sarà a disposizione diper il prosieguo della Coppa d'Africa.

Koulibaly che però Malawi. Insomma, a piccoli passi sta prendendo forma una squadra 'normale', non resta che passare il turno e qualificarsi agli ottavi. Una buona notizia per il ct del Senegal che in questa prima settimana ha dovuto fare i conti con tantissime assenze, causa covid, non ultima quella diche però sarà finalmente della partita per l'ultimo match della fase a gironi contro il. Insomma, a piccoli passi sta prendendo forma una squadra 'normale', non resta che passare il turno e qualificarsi agli ottavi.

Pape Gueye, 13 minuti al debutto poi la squalifica per 4 mesi

Il caso

Tutto nasce dal suo trasferimento al Marsiglia a luglio 2020, sì un anno e mezzo fa... Gueye, però, aveva già firmato per il Watford ad aprile dopo non aver rinnovato il contratto con il Le Havre. In estate, però, il ripensamento e il suo passaggio al Marsiglia. La procedura legale messa in atto dal Watford non aveva avuto seguito, ma dopo il ricorso la FIFA ha deciso di sospendere il giocatore per 4 mesi e di riconoscere un indennizzo al club britannico (hanno chiesto 10 milioni). Più il ban dal mercato per due sessioni consecutive al Marsiglia: operativo da luglio 2022. Ora il ricorso dell'OM: il TAS ha congelato la squalifica del giocatore che potrà dunque fare la sua Coppa d'Africa e può completare la stagione in Ligue 1. È stato comunque confermato il ban dal mercato per due sessioni.

