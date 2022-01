Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Zimbabwe - Pape Gueye, 13 minuti al debutto poi la squalifica per 4 mesi

COPPA D'AFRICA - Ecco il momento in cui Pape Gueye ha fatto il suo debutto nella Coppa d'Africa entrando al 77' del match Senegal-Zimbabwe. Quella sarà anche la sua unica presenza nella competizione perché poi sarà squalificato per 4 mesi per irregolarità sul suo trasferimento al Marsiglia (di luglio 2020).

