Con il passaggio del turno di, si è chiuso definitivamente il quadro e abbiamo le 16 Nazionali qualificate agli ottavi della 33esima edizione della Coppa d'Africa. Non sono mancate le sorprese in questa fase a gironi, con le clamorose eliminazioni di. Se il Ghana era comunque un'incognita considerando il ricambio generazionale, non che non abbia deluso sia chiaro , l'uscita di scena dell'è stata pazzesca. La Nazionale di Belmadi, campione in carica, va fuori già alla fase a gironi, confermando la maledizione di chi vuole vincere due titoli consecutivi (cosa che non succede dall'Egitto nel 2010). E dire che learrivavano a questo appuntamento con l'Arab Cup vinta a dicembre (torneo che ha sostituito la Confederations Cup) e con una striscia di risultati utili che durava da. Con lo 0-0 contro la Sierra Leone aveva fatto 35 e puntava al record... Ci sono però anche delle bellissime storie, come quelle di. Entrambe debuttavano per la prima volta in Coppa d'Africa, entrambe hanno ottenuto il pass per gli ottavi anche se con percorsi un po' diversi. La Nazionale die soci si sono meritati ampiamente il 2° posto del Gruppo F, le Comore accedono grazie al discorso delle migliori terze anche se non hanno mai mollato ritrovandosi così alla fase ad eliminazione diretta.