Una meteora del Milan - Judilson Mamadu Tuncara Gomes, detto Pelé - manda all'aria i piani dela sua Guinea Bissau, facendosi parare - a 7' dal 90' - un calcio di rigore dal portiere del Sudan Aboeshren in coda a una partita bloccatissima, quella che ha chiuso il girone D, lo stesso di Nigeria ed Egitto. Oggi di proprietà del Monaco (che non lo convoca da inizio stagione), le sliding doors della carriera di Pelé proseguono impietose, come quando, nel 2011-2012, ventenne, non riuscì a imporsi alla corte dei rossoneri (allora timonati da Massimiliano Allegri), che lo prelevarono dal Genoa (in uno dei tanti affari Galliani-Preziosi), dopo il suo arrivo in Italia dal Belenenses. In Italia, comunque, mai una presenza e una carriera spesa tra Ucraina, Portogallo, Championship inglese e Francia. Il racconto di Sudan-Guinea Bissau, coi Coccodrilli del Nilo chiusi a riccio in difesa negli ultimi 10'-12' di gioco sta tutto qui... La classifica del gruppo D dopo la prima giornata: Nigeria punti 3; Guinea Bissau e Sudan 1; Egitto 0.

Il tabellino

SUDAN-GUINEA BISSAU 0-0

Sudan (4-4-2): Aboeshren; Elfadni, Nemer, Karshom, Mazin Mohamedein; Abbas Omer (90' Musa), Khidir, Alrashed, Omer; Hamed (67' Nooh), Abdelrahman. Ct: Tia.

Guinea Bissau (4-3-3): Gomis; F. Candé, Mané, Encada; Nogueira, Cassama, Pelé (85' Camara); Piqueti, Mendes (73' Fr. Mendy), Mama Baldé (73' Ambri). Ct: B. Candé.

Arbitro: Issa Sy (Senegal).

Note - Recupero: 2+3. All'83' Aboeshren (S) para un calcio di rigore a Pelé (GB). Ammoniti: Mendes, Nemer, Mazin Mohamedein.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

9' - SUDAN PERICOLOSO! Cross teso di Alrashed dalla destra: Abdelrahman arriva con un attimo di ritardo e finisce per commettere fallo su Gomis in uscita.

16' - PALO CLAMOROSO DELLA GUINEA BISSAU CON MENDES! Punizione a giro, dalla destra, di Cassama e colpo di testa da posizione ravvicinata dell'attaccante dello Chamois Niortais!

Sudan-Guinea Bissau piace a tutti: anche un tifoso del Milan in tribuna

43' - ATTENZIONE AL SUDAN CON ABDELRAHMAN! Frustata aerea su cross mancino di Mazim Mohamedein: palla sui cartelloni pubblicitari.

45'+2 - DESTRO VIOLENTISSIMO A INCROCIARE DI ABDELRAHMAN! Gomis respinge coi pugni: buona occasione per il Sudan.

68' - USCITA A VALANGA DI GOMIS! Il portiere della Guinea Bissau anticipa al vertice dell'area Abelrahman, che inseguiva un lungo traversone.

77' - PIQUETI! Serpentina, tunnel e destro potente da fuori area: Aboeshren respinge coi pugni. Buona occasione, qui, per la Guinea Bissau.

79' - CALCIO DI RIGORE PER LA GUINEA BISSAU! Il portiere del Sudan Aboeshren stende in tackle il neoentrato Amri all'imbocco dell'area. Non ci sono dubbi sulla massima punizione!

83' - ABOESHREN PARA IL RIGORE (PESSIMO) DI PELE! Sulla respinta a porta vuota, poi Piqueti colpisce la traversa e, sulla seconda ribattuta Mendy non riesce a insaccare! Si resta sullo 0-0!

84' - IL SUDAN SI SALVA ANCORA! Stavolta è Karshom a salvare sulla linea il tiro a porta vuota di Mendy su uscita a vuoto di Aboeshrem, che stava per combinarla grossa dopo il rigore parato un minuto prima!

Il momento social

Il migliore

Aboeshren. E' vero, è lui a provocare il rigore a 10' dal 90', ma è sempre lui a sventare la massima punizione calciata da Pelé. E non è poco.

Il peggiore

Pelé. Rigore calciato male, oggettivamente. In una gara così bloccata, si è trattato di un errore capitale.

