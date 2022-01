Calcio

Coppa d'Africa 2021, Sudan-Guinea Bissau 0-0: gli highlights

COPPA D'AFRICA - La Guinea Bissau ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscita a superare le resistenze di Ali Abdallah Abu-Eshrein che si rende protagonista nel finale con un rigore parato su Pelé, ex giocatore delle giovanili del Milan.

00:04:47, 26 minuti fa