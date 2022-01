1) L'incredibile "topica" dell'arbitro Sikazwe in Tunisia-Mali

Errori che non possono, oggettivamente, manifestarsi in una competizione così importante . Impostare male il cronometro (con un corposo ritardo di 5') è roba introvabile anche in Terza categoria. Perseverare nell'errore, senza consultare quarto uomo, sala VAR e chi più ne ha, più ne metta, è ulteriormente inaccettabile. Incredibile come al fischietto zambiano non sia nemmeno balenato il dubbio, dal momento che la lavagnetta con la segnalazione del recupero stava per essere alzata.

Ad

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Camerun Ghana

2) Il trionfo del "corto muso": squadre imballate dallo sbalzo termico

Primissimo bilancio al termine del primo round di incontri dei sei gironi: ebbene, la partita in cui si è segnato di più è stata quella inaugurale, Camerun-Burkina Faso 2-1, con due penalty per i Leoni Indomabili. Poi, tutte le vittorie (e sconfitte) successive (9) hanno visto un unico risultato: l'1-0. Da aggiungersi, i due 0-0 di Algeria-Sierra Leone e Sudan-Guinea Bissau. Sulle 12 partite complessive, il saldo è di 12 reti realizzate. Sembra calcio Anni '70. In realtà la risposta a questa anomalia è da ricercarsi nel tremendo sbalzo termico dei tanti giocatori provenienti dai rigori dell'inverno europeo e catapultati in una realtà da 30-35 gradi costanti e, soprattutto, poco tempo per ambientarsi e allenarsi. Si faccia caso alle squadre che sono partite con la marcia alta dopo il fischio d'inizio, hanno ben presto perso energie. Come nel caso della Costa d'Avorio . A mano a mano che si andrà avanti la musica cambierà.

Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio 0-1: gli highlights

3) Gambia storico e pimpante, Kessié così così: il saliscendi degli "italiani"

Tanti italiani in campo. Le cose migliori si sono viste, senza dubbio, nella storica vittoria del Gambia del ct Tom Saintfiet alla sua prima, storica partecipazione in Coppa d'Africa. Subito un successo: 1-0, firmato Ablie Jallow servito da un ispiratissimo Musa Barrow . Bene l'attaccante del Bologna così come Omar ed Ebrima Colley di Sampdoria e Spezia, frizzanti in ogni zona del campo. Rimarchevole la prova a centrocampo - con la maglia della Guinea Equatoriale - di Machin del Monza. Settantuno minuti in chiaroscuro, invece, per il milanista Franck Kessié.

Barrow lascia subito il segno: un assist e premio di migliore in campo

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

L'ex Milan Pelé sbaglia il rigore, poi traversa e palo: che carambola

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32