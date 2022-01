Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Tunisia, che maledizione dal dischetto: ecco tutti i rigori sbagliati nella fase a gironi

COPPA D'AFRICA - Khazri contro il Mali, Msakni contro la Mauritania e Jaziri contro il Gambia. La Tunisia si è vista concedere un rigore in ogni partita della fase a gironi, ma non è riuscita a metterne a segno neanche un tentativo. Non un aspetto da valutare ora che si entra nella fase ad eliminazione diretta.

00:01:54, un' ora fa