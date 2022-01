Nella calura afosa di Limbe, colpo di testa - in senso figurato - dell'arbitro zambiano Janny Sikazwe, che - evidentemente - imposta male il cronometro e finisce per fischiare due volte la fine del match. In entrambi i casi, in maniera totalmente errata. Prima all'86', poi 17 secondi prima del 90', senza far disputare il sostanzioso recupero in programma. Tunisia-Mali - gara di apertura del gruppo F - finisce allora 0-1: rigore vincente di Ibrahima Koné al 48' e penalty parato al nordafricano Khazri al 77' da parte di un ottimo Ibrahim Mounkoro.

Il tabellino

TUNISIA-MALI 0-1

Tunisia (4-3-3): Ben Saïd; Talbi, Bronn, Ifa (82' Jaziri), Maaloul; Laidouni (67' Slimane), Skhiri, Mathlouthi; Mejbri (46' Khaoui), Khazri, Sliti (79' Touzghar). Ct: Kebaier.

Mali (4-2-3-1): Mounkoro; H. Traoré, Kouyaté, M.Haidara, Sacko; A. Haïdara (81' L. Coulibaly), Samassékou; A. Traoré (59' Bissouma), A. Traoré (73' Bissouma), Djenepo (81' E. B. Touré); I. Koné (73' K. Coulibaly). Ct: Magassouba.

Arbitro: Janny Sikazwe (Zambia).

Gol: 48' rig. I. Koné (M).

Note - Recupero: 2+0. Espulso: 87' E. B. Touré (M) per eccesso di foga. Ammoniti: H. Traoré, Mathlouthi, Djenepo, Skhiri.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

33' - CARTELLINO GIALLO DAVVERO SINGOLARE PER DJENEPO! Il trequartista numero 19 maliano resta a terra dopo un contrasto, fa scomodare i barellieri ma poi, al momento del loro ingresso, si rialza senza problemi. Per questo motivo si becca l'ammonizione.

Subisce il fallo, ma scomoda i barellieri e prende il giallo: Djenepo show

41' - MASSADIO HAIDARA! Fendente dritto per dritto da fuori area del laterale mancino del Lens: palla a lato non di molto. Buona chance per il Mali.

48' - GOL DEL MALI CON IBRAHIMA KONE SU RIGORE! Penalty assegnato per il braccio largo in area di Skhiri (ammonito) su tiro scivolato di Kouyaté. Dal dischetto, l'attaccante del Sarpsborg conclude con un bolide mancino angolatissimo e imparabile. Ban Said spiazzato e 0-1!

Tunisia brutta e Koné la colpisce: Mali avanti con un rigore

50' - KHAZRI DA META' CAMPO! Il trequartista tunisino del Saint-Etienne cerca il colpo-spettacolo dalla lunghissima distanza, cercando di beffare Mounkoro fuori dai pali. Palla di poco alta sopra la traversa.

56' - DESTRO A GIRO DEL SOLITO KHAZRI SU PUNIZIONE! Mounkoro in fase di respinta alta, rischia di combinarla grossa...

57' - SKHIRI! Colpo di testa ravvicinato su sponda aerea di Ifa: la palla sfila di pochissimo a lato. Tunisia a un passo dall'1-1!

65' - BOLIDE DI BRONN, PRATICAMENTE DA META' CAMPO! Mounkoro non si fida e non trattiene il pallone.

77' - MOUNKORO RESPINGE UN RIGORE A KHAZRI! Penalty assegnato per il tocco col braccio di Djenepo su cross dello stesso giocatore del Saint-Etienne. Dal dischetto Khazri calcia forte ma c'è il grandissimo intervento in respinta del portiere classe 1990 del Mazembre, alla sua prima presenza in Coppa d'Africa! Si resta sullo 0-1 per il Mali!

Khazri sbaglia il rigore del pareggio: Mounkoro salva tutto

86' - FISCHIO INCOMPRENSIBILE DELL'ARBITRO! Lo zambiano Janny Sikazwe sembra fischiare la fine della partita cinque minuti prima del 90' (a 85'10" per l'esatezza). Poi fa riprendere il gioco dopo una palla contesa tra l'incredulità dei giocatori in campo.

87' - ROSSO DIRETTO PER IL NEOENTRATO EL BILAL TOURE! Piede a martello, a centrocampo, su Khaoui e Mali i 10 uomini!

90' - INCREDIBILE A LIMBE! L'ARBITRO FISCHIA NUOVAMENTE LA FINE QUANDO IL CRONOMETRO SEGNA 89' E 43"! Ci sarebbero stato almeno 6 o 7 minuti di recupero. E' evidente che il direttore di gara abbia impostato male proprio il cronometro a inizio partita. E' davvero assurdo quanto accaduto...

Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia Tunisia!

Il migliore

Mounkoro. Ancora una vota portieri sugli scudi. Il rigore calciato da Khazri al 77' era potente e angolato: grandissimo riflesso in respinta da parte dell'estremo difensore maliano (alla prima apparizione in Coppa d'Africa) che milita nel Mazembe.

Il peggiore

Djenepo. Prima, da parte del trequartista del Southampton, la figuraccia del giallo dopo aver "abusato" dell'intervento dei barellieri. Poi il rigore provocato e, fortunatamente per lui, sventato da Mounkoro. Pomeriggio non proprio da ricordare a livello personale.

