Calcio

Coppa d'Africa 2021, Tunisia-Mali - Fa troppo caldo a Limbe: 34 gradi e cooling break nel primo tempo

COPPA D'AFRICA - A Limbe, in Camerun, fa davvero tanto caldo e viene rispolverato il cooling break a metà primo tempo per dare una pausa ai 22 in campo.

00:00:32, 8 minuti fa