Calcio

Coppa d'Africa 2021, Tunisia-Mali - Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia della Tunisia

COPPA D'AFRICA - Non è ancora scoccato il 90', non è stato ancora assegnato il recupero, e l'arbitro Janny Sikazwe (dello Zambia) fischia la fine anticipata di Tunisia-Mali. E, visto quanto giocato nel finale, ci si attendeva un corposo recupero. Tutta in campo la panchina della Tunisia a protestare, in primis l'allenatore Kbaier.

00:01:33, 34 minuti fa