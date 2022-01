Calcio

Coppa d'Africa 2021, Tunisia-Mauritania - Khazri, è un gol meraviglioso: velo, uno-due e 3-0

COPPA D'AFRICA - Arriva anche la doppietta personale per Khazri che prima fa entrare un pallone in area con il velo, poi chiude il triangolo con Chaaleli e batte Diop per il 3-0 della Tunisia nel secondo tempo.

