Premium Calcio Comore - Gabon 02:06:20 Replica

END - FINISCE QUI IL MATCH E LA SECONDA GIORNATA DI COPPA D'AFRICA! ISOLO COMORE-GABON 0-1!

90'+1 - 3' di recupero!

82' - ANNULLATO UN GOL AL GABON CON ENEME-ELLA! Bella girata con palla all'angolino del primo palo. Ma gioco fermo per una legera trattenuta del neoentrato su N'Changama.

73' - COMORE A UN PASSO DALL'1-1 SULLA GAFFE DI AMONOME! Altro intervento "sui generis" del portiere gabinese, che interviene male sulla conclusione sporca del neoentrato Djoumoi!

72' - BOUANGA SFIORA IL RADDOPPIO PER IL GABON! Penetrazione del numero 20 gabonese, che approfitta dell'ennesima palla persa in uscita delle Comore. Il tiro, appena dentro l'area, viene respinto da Ahamada.

59' - LE ISOLE COMORE RECLAMANO UN RIGORE! Ginocchio contro ginocchio, in area, tra Poko e Mattoir. L'arbitro lascia correre.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Doppio cambio in casa Comore: dentro Bachirou e Mattoir, fuori Mohamed e Abdallah.

INT - FINISCE IL PRIMO TEMPO: ISOLE COMORE-GABON 0-1, AL 16' BOUPENDZA.

40' - AMONOME SI RIALZA e il gioco riprende.

39' - PROBLEMI ALLA COSCIA PER AMONOME! Il portiere del Gabon, che si è reso protagonista di almeno un paio di uscite all'arrembaggio fuori dall'area di rigore, ora è steso a terra. Gioco fermo.

Jean-Noel Amonome, il collezionista di uscite horror

30' - Spazi apertissimi e continui ribaltamenti di fronte allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé!

16' - GOL DEL GABON CON BOUPENDZA! Palla persa malamente dalle Isole Comore (peraltro partite maglio), Ameka Autchanga premia quindi l'inserimento sulla sinistra dell'attaccante dell'al-Arabi, che incrocia il sinistro e insacca sotto l'incrocio dei pali: Comore-Gabon 0-1!

Gran gol di Boupendza e Gabon subito avanti contro Comore

Ore 20:00 - Ed è partita anche la Coppa d'Africa del Gabon che però gioca questa partita inaugurale senza i suoi cavalli migliori. Out sia Aubameyang che Lemina: gli ex giocatori di Milan e Juventus sono stati colpiti dal covid proprio alla vigilia di questa sfida.

END - FINISCONO LE PARTITE! GUINEA-MALAWI 1-0 E MAROCCO-GHANA 1-0! Appuntamento alle 20 per Comore-Gabon!

Marocco-Ghana 1-0: gli highlights

87' - MAROCCO-GHANA - ECCO AMRABAT! Ultimi scampoli per il centrocampista della Fiorentina, che subentra a Ounhai.

83' - GOL MAROCCO CON BOUFAL! Inserimento perfetto del giocatore dell'Angers, che si gira e trova la rete con un tiro imparabile per Wollacott: 1-0 per i nordafricani!

La perla di Boufal e il Marocco va: 1-0 nel finale al Ghana

73' - MAROCCO-GHANA: BONO, CHE PARATA! Joseph Paintsil ci prova da fuori area con un destro molto preciso, ma il portiere del Siviglia si supera salvando la porta del Marocco!

Bono Superstar: la parata che ha salvato il Marocco nel big match

69' - MAROCCO-GHANA: partita che non si sblocca. Halilhodzic non è contento e manda a scaldare diversi giocatori: tra questi anche Amrabat!

58' - OCCASIONISSIMA MALAWI CON CHESTER! Gran filtrante di Banda per l'attaccante delle Fiamme che, al momento della conclusione, si fa anticipare dall'ottima uscita bassa di Aly Keita!

Guinea-Malawi 1-0: gli highlights

52' - GUINEA-MALAWI! Strepitosa volée dalla distanza di Kané: la palla fa la barba al palo e Guinea vicinissima al raddoppio!

46' - SPAVENTOSA CRANIATA TRA SOW E CHESTER IN GUINEA-MALAWI! Per fortuna, nessuna particolare conseguenza per entrambi i giocatori!

INT MAROCCO-GHANA 0-0: scialbo 0-0 tra Marocco e Ghana. Una vera occasione per parte prima Thomas Teye Partey con un calcio di punizione di poco alto sopra la traversa di Bono poi colpo di testa ravvicinato di Saïss sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione

INT GUINEA-MALAWI 1-0.

Coppa d'africa 2021, 10 gennaio 2022: uno scatto di Guinea-Malawi (Getty Images) Credit Foto Getty Images

36' - GOL DELLA GUINEA CON SYLLA! Il terzino sinistro guineano insacca sottoporta con destrezza su perfetta imbeccata di Naby Keïta per José Kanté sulla mancina. E' 1-0 per la compagine del ct Kaba Diawara: 1-0 al Malawi!

Avanti la Guinea di Diawara: inserimento perfetto di Sylla e gol

23' - GUINEA-MALAWI: PALO DI CONTE! Colpo di testa sul montante di Ibrahima Conté, sugli sviluppi di un corner calciato dalla destra. Guinea vicinissima al vantaggio!

Ore 17 - E' INIZIATA LA PARTITA!

Il tabellino

SENEGAL-ZIMBABWE 1-0

Senegal (4-3-3): S. Dieng; Mbaye, P. Cissé, A. Diallo, Ballo-Touré; Sarr, Kouyaté, I. Gueye; Dia (77' P. Gueye), Mané, Keita Baldé (64' Diallo). Ct: A. Cissé.

Zimbabwe (4-1-4-1): Mhari; Chimwemwe, Takwara, Hadebe, Bhasera; Madzongwe; Wadi, Musona (88' Tigere), Benyu (71' Kamusoko), Kangwa; Dube (46' Kadewere). Ct: Mapeza.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Gol: 90'+7 rig. Mané (S).

Note - Recupero: 1+7. Ammoniti: Keita Baldé, Hadebe, Madzongwe.

Mané salva il Senegal al 97': il rigore che ha deciso la sfida

END - FINISCE LA PARTITA: SENEGAL-ZIMBABWE 1-0! Nonostante una prova deludente, quasi "svogliata", i Leoni della Teranga conquistano i 3 punti su rigore, all'ultimo respiro. Ora, sempre per il girone B, spazio a Guinea-Malawi con fischio d'inizio alle 17.

90+7 - GOL DEL SENEGAL SU RIGORE CON SADIO MANE! Fallo di mano in area all'ultimo secondo di Madzongwe (ammonito) sul tiro disperato da fuori di Pape Gueye. L'attaccante del Liverpool batte forte e angolato, fa 1-0 e il Senegal vince la partita!

90'+1 - 4' di recupero. Si resta sullo 0-0!

Debutto sfortunato per Benyu, il centrocampista zimbabwese che gioca in Serie B islandese

88' - Problemi fisici non precisati per il capitano dello Zimbabwe Musona, costretto addirittura a uscire dal campo in barella. Al suo posto Tigere.

85' - ZIMBABWE VICINISSIMO AL CLAMOROSO VANTAGGIO! Angolo tesissimo di Kangwa in area piccola: la deviazione di Diallo, in anticipo, su Hadebe quasi non porta all'autorete del Senegal. Seny Dieng la tiene lì.

81' - In una gara, come detto, "bloccatissima", ci pensa il milanista Fodé Ballo-Touré a far scorrere qualche brivdo...

Ballo-Touré gioca a rischio tutto: sombrero al limite della sua area

76' - DIALLO SPRECA TUTTO! Altra occasionissima gettata alle ortiche dal Senegal. Diallo parte in contropiede assolutamente libero da marcature tuttavia, il suo destro basso incrociato, trova la risposta di Mhari.

64' - FINISCE LA PARTITA DELL'ATTACCANTE DEL SENEGAL E DEL CAGLIARI KEITA BALDE! Ex Inter e Lazio in ombra, al suo posto il collega dello Strasburgo Diallo.

56' - GARA BLOCCATISSIMA! Ritmi blandi e inevitabile parziale di 0-0.

Senegal-Zimbabwe, Coppa d'Africa 2021 (10 gennaio 2022): Boulaye Dia (Senegal) in azione (Getty Images) Credit Foto Getty Images

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Subito un cambio per lo Zimbabwe: là davanti, dentro Kadewere (Lione) e fuori Dube.

INT - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Senegal-Zimbabwe 0-0.

Ma che fa il portiere? Non solo Onana, pessima uscita di Mhari

38' - ALTRA CHANCE GIGANTESCA PER I LEONI DELLA TERANGA! Mané manda al tiro, libero da marcature, Idrissa Gueye. Il centrocampista del PSG, però, perde incredibilmente il tempo del tiro favorendo l'uscita bassa di Mhari.

24' - CHE OCCASIONE PER MANE! Il centravanti senegalese del Liverpool manda al bar il terzino destro dei Guerrieri Chimwwemwe ma, a tu per tu col portiere Mhari, non inquadra lo specchio!

14:00 - E si parte! Cominciata Senegal-Zimbabwe. Si gioca al Kouekong Stadium di Bafoussam. Leoni della Teranga che partono col terzo portiere, Seny Dieng (il quale gioca in Inghlterra, al QPR) per via delle indisponibilità causa Covid di Edouard Mendy e Alffed Gomis.

Rigore solare conquistato da Anguissa ma l'arbitro va a rivedere alla VAR

13:57 - Dopo il debutto di Zambo Anguissa con il Camerun di ieri, oggi altri 5 'italiani' scenderanno in campo. C'è Diawara con la Guinea, Amrabat con il Marocco e poi Mbaye, Keita Baldé e Ballo-Touré con il Senegal. Tutti e tre in campo titolari. Ben 9 le indisponibilità per Covid tra i Leoni della Teranga, vale a dire N. Mendy, Gomis, M. Sarr, B. Dieng, Ciss, Baba, Koulibaly, E. Mendy e Diedhiou.

13:56 - Si parte con Senegal-Zimbabwe, poi alle 17 due partite in contemporanea: Guinea-Malawi e Marocco-Ghana. Infine si chiude con Comore-Gabon.

13:55 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 2 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo B e Gruppo C.

