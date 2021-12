Ora è ufficiale: Victor Osimhen parteciperà alla Coppa d'Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. L'attaccante del Napoli, infatti, è stato convocato dalla Nigeria: nella lista dei 28 un altro "italiano", il torinista Aina. Osimhen aveva sciolto le riserve sulle sue condizioni fisiche con un tweet postato qualche giorno fa: "Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria".

Oltre a lui, tra le Aquile del c.t. Eguavoen anche l’esterno del Torino Ola Aina. Osimhen aveva ripreso ad allenarsi a Castel Volturno con una maschera protettiva realizzata in carbonio e kevlar, dopo il grave infortunio subito a novembre nella gara con l'Inter. Il Napoli, dal canto suo, punta a riaverlo in campo al rientro dalla Coppa d'Africa, quindi salvo imprevisti a febbraio.

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

