Sono 28 i nomi contenuti nella lista da poco diramata dalla federazione nigeriana. La Nigeria è in un girone che comprende l'Egitto, il Sudan e la debuttante Guinea Bissau, con la gara d'esordio delle Super Aquile prevista per l'11 gennaio contro i Faraoni di Momo Salah. Giorni fa, Osimhen aveva auspicato la convocazione in un tweet nel giorno stesso del suo ritorno agli allenamenti in campo con la sua nuova mascherina che protegge il volto dopo le fratture subite nell'incidente di gioco con l'interista Milan Skriniar.

NIGERIA (CT AUGUSTINE EGUAVOEN)

Portieri: Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs), Francis Uzoho (AC Omonia), John Noble (Enyimba FC), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam);

Difensori: William Ekong (Watford), Kenneth Omeruo (Leganes), Leon Balogun (Rangers), Abdullahi Shehu (AC Omonia), Chidozie Awaziem (Alanyaspor), Jamilu Collins, (Paderborn), Ola Aina (Torino), Zaidu Sanusi (Porto), Olisa Ndah (Orlando Pirates);

Centrocampisti: Wilfred Ndidi (Leicester), Kelechi Nwakali (Huesca), Chidera Ejuke (CSKA Mosca), Frank Onyeka (Brentford), Joe Aribo (Rangers);

Attaccanti: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk), Moses Simon (Nantes), Odion Ighalo (AL Shabab Riyadh), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Alex Iwobi (Everton), Victor Osimhen (Napoli), Sadiq Umar (Almeria), Kelechi Iheanacho (Leicester); Samuel Chukwueze (Villarreal), Emmanuel Dennis (Watford).

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

