Senegal-Egitto , finalissima della 33a Coppa d'Africa disputata il 6 febbraio 2002 in Camerun allo Stade Olembé, ha incoronato i Leoni della Teranga campioni continentali. Questo dopo lo 0-0 al 120' e il 4-2 ai calci di rigore, in cui è risultata decisiva la trasformazione di Sadio Mané (che invece al 7' si era fatto parare un penalty da Gabaski). Qui di seguito, le pagelle di tutti i protagonisti in campo.

Le pagelle del Senegal

Edouard MENDY 7: due ottime parate su Salah nel primo tempo e Marwan Hamdi al 117'. Quindi, il rigore respinto a Lasheen. Anche l'estremo difensore del Chelsea si iscrive tra i grandi protagonisti della finalissima.

Bouna SARR 6,5: ottimo discesista della fascia destra. Si fa respingere il proprio rigore da Gabaski. Ma, come cantava qualcuno di importante, "non è da questi particolari che si giudica un giocatore".

Kalidou KOULIBALY 8: ministro della difesa del Senegal. Spazientito con la CAF per la grana Covid, stava per tornare a Napoli dopo il diniego federale alla seconda partita con la Guinea. Entra nella competizione dalla terza sfida, quella al Malawi, e trascina - letteralmente - i Leoni della Teranga alla vittoria conclusiva.

Abdou DIALLO 7: il centrale difensivo del PSG è irreprensibile lungo la linea di retroguardia e ficcante nelle sortite offensive.

Saliou CISS 8: imprendibile lungo la fascia sinistra. Guadagna un penalty in apertura di partita e mette al centro un quantitativo industriale di palloni.

Idrissa GANA GUEYE 6: meno brillante del solito in mediana, tuttavia si rivela utile negli scambicorti.

Nampalys MENDY 6,5: il centrocampista del Leicester City tiene in mano le redini della zona nevralgica senegalese. Ottimo in entrambe le fasi.

Cheikhou KOUYATE 6: ordinato da mezzala sinistra, il giocatore del Crystal Palace. Senza strafare.

Dal 66' Pape Gueye 6: subito propositivo, anche se - a lungo andare - finisce nella ragnatela del possesso egiziano.

Ismaila SARR 6,5: frizzante là davanti, sulla destra. Cerca conclusioni e assist tesi (anche troppo, talvolta) a favore di Mané.

Dal 77' Boulaye Dia 6,5: l'esterno offensivo del Villarreal va spesso in pressione e insegue ogni pallone. Da premiare.

Famara DIEDHIOU 5,5: tanta corsa ma, là davanti, polveri bagnate per lui.

Dal 77' Bamba Dieng 7: gli è mancato solo il gol. Tre tentativi ben assestati, tre miracoli di Gabaski. L'attaccante del Marsiglia classe 2000 diventerà presto oggetto pregiato del calciomercato.

Sadio MANE 7: segna il rigore decisivo, angolando la conclusione come non aveva fatto a inizio partita. Sospiro di sollievo. Penalty a parte, corrobora il gioco offensivo del Sanegal con tante ottime giocate. Seguirà articolo a parte con il voto alla sua intera competizione.

Mister Aliou CISSE 10: che è, inevitabilmente, anche il voto della sua Coppa d'Africa. Risparmia scientificamente le energie nel corso della fase a gironi, per poi farle esplodere in quella a eliminazione diretta. Riesce a conseganre al suo Paese quella coppa sfuggita nel 2002 quando in Mali, fascia di capitano al braccio, si macchiò dell'errore decisivo dal dischetto nella lotteria contro il Camerun. Vent'anni dopo arriva - da allenatore - dove nessun altro era arrivato, nemmeno la sua versione più giovane: sul tetto d'Africa.

Le pagelle dell'Egitto

GABASKI 8,5: anche se esce sconfitto. Altri due rigori parati e interventi formidabili, tre dei quali su Bamba Dieng. Incredibile il destino: era il secondo portiere fino all'85' dell'ottavo di finale con la Costa d'Avorio. Dopo l'infortunio di El Shenawy è diventato il protagonista numero uno di questa Coppa d'Africa.

Hossam ASHOUR 6,5: controlla con grinta e precisione Mané. Un bel duello, continuo e costante, senza esclusione di colpi.

Mohamed ABDELMONEM 5: provoca il penalty su Ciss dopo appena 4' con un intervento completamente in ritardo. Poi calcia sul palo il suo - di penalty. Resta, però, in generale, una splendida Coppa d'Africa disputata.

Mahmoud HAMDI 7: dove non arriva con le buone, ci arriva con le cattive. Difensore vecchio stampo, senza fronzoli il classe 1995 dello Zamalek.

Ahmed Adou EL FOTOUH 6,5: si distinque per diversi aspetti positivi, su tutti un preciso cross per il colpo di testa di poco a lato di Marwan Hamdi al 75'.

Mohamed ELNENY 7,5: grinta da vendere. Assatanato a metà campo. Il Gunner dei Faraoni mantiene, per tutta la Coppa, ritmi da Premier League.

Hamdi FATHY 6,5: nonostante non sia al meglio delle condizioni fisiche, commette pochissimi errori in mediana.

Dal 99' Mohanad Lasheen 5: suo l'errore decisivo dal dischetto. In generale, entra in campo "ingessato". E si porta questo disagio al dischetto...

Amr EL SOLIA 5,5: poche idee tra le linee. Non riesce a replicare le ottime prestazioni delle partite precenti.

Dal 59' Trezeguet 5: là davanti, il giocatore dell'Aston Villa non incide.

Mohamed SALAH 7: prova più volte a suonare la carica e, nel primo tempo, viene fermato da un ottimo Mendy. Per quanto l'Egitto sia una buona squadra, troppo elevata la differenza coi suoi compagni di nazionali, che - calcisticamente parlando - non riescono a pensare e ad agire alla sua velocità.

Mostafa MOHAMED 5,5: non riesce a trovare il varco giusto. Poca gloria, questa volta, per l'avanti del Galatasaray.

Dal 59' Marwan Hamdi 6,5: subito pericoloso in elevazione e nel corso dei tempi supplementari.

Omar MARMOUSH 5,5: controllato senza difficoltà da Koulibaly e compagni.

Dal 59' Zizo 7: piede fatato sui cali piazzati. E dagli undici metri.

Mister Carlos QUEIROZ (squalificato) 9: la sconfitta ai rigori non scalfisce lo straordinario svolto in pochissime settimane. Dà ulteriore solidità a una nazionale non più giovanissima e in cui Salah è l'unico giocatore di livello superiore. Solo applausi per il tecnico portoghese nato in Mozaambico.

