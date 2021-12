In Italia e, in generale, in Europa è passata quasi inosservata. Ma tra Nordafrica e Medio Oriente ha catalizzato tutte le attenzioni mediatiche per venti giorni dal 30 novembre allo scorso weekend. Stiamo parlando della "Arab Cup", la Coppa Araba organizzata dalla Uafa (Union of Arab Football Associations) e, per la prima volta nella sua storia, sotto l'egida della Fifa. Intervenuta per interessi a tutto tondo: economici e per fare ordine in un'organizzazione assai scalcagnata, in considerazione del fatto - ad esempio - che l'ultima edizione disputata risaliva nel 2012. Nata nel 1966, è stata organizzata in periodi disomogenei. Da quest'anno, con l'edizione di "rilancio" in Qatar, negli stadi del Mondiale 2022, dovrebbe diventare un appuntamento fisso, con cadenza ancora da definire. Bando alle ciance, la domanda che interessa è una. Chi l'ha vinta? La risposta è, l'Algeria, che conferma la sua epoca di grazia dopo il trionfo alla Coppa d'Africa 2019 e che si affaccia all'edizione 2022 in Camerun con ulteriori favori del pronostico.

Ad

Algeria in trionfo nella Fifa Arab Cup 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Coppa d'Africa Eto'o nuova vita: è il presidente della Federcalcio del Camerun 11/12/2021 A 18:37

Dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, le 52 partite di Coppa d’Africa sono LIVE e in Esclusiva su Discovery +, il servizio ott di Discovery con una straordinaria offerta di intrattenimento e sport. Clicca qui per abbonarti a un prezzo speciale!

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Ghana Altra

1) La nuova "FIFA Arab Cup": Algeria già col motore caldo per il Camerun

Altre domande d'obbligo: ma quali giocatori sono scesi in campo nella Fifa Arab Cup 2021 vinta dall'Algeria? Tutti quelli non militanti nelle prime squadre dei campionati europei, dalla Premier League alla Turchia. Di qualità ce n'era comunque da vendere, sciorinata in finale davanti agli occhi attenti di invitati di lusso, a Doha, come le ex stelle del pallone Christian Karembeu, Nuno Gomes, Youri Djorkaeff e Andrea Pirlo. La finalissima, vinta 2-0 contro la Tunisia ai tempi supplementari, è stata arbitrata dal fischietto internazionale attualmente più in vista come il tedesco Daniel Siebert.

L'Algeria vince l'Arab Cup, scontri a Parigi fra tifosi e polizia

2) Da M'Bolhi e Bounedjah: un'epoca "di grazia"

Sedici squadre partecipanti tra asiatiche e africane, un percorso di partite che ha dato indicazioni nette in merito all'imminente Coppa d'Africa: l'Algeria dimostra di essere squadra solidissima, in grado di fare tranquillamente a meno degli "europei". Uno dei motivi è la presenza in attacco del solito, straordinario bomber di Oran Baghdad Bounedjah, 128 gol in 108 presenze con la maglia dei qatarioti dell'Al-Sadd, che ha suscitato perfino l'interesse del Barcellona per il prossimo calciomercato invernale. Suo il prezioso assist per Amir Sayoud (centrocampista dei sauditi dell al-Taee) per la rete che stappa il match al 9' del primo tempo supplementare. Quindi, la rete dell'ex Porto Brahimi (oggi all'Al-Rayyan, sempre in Qatar), in contropiede, a tempo ormai scaduto.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

3) Fennec forti con o senza "europei". E con Mahrez e Bennacer...

Una gara nervosa, classica di ogni derby, specie quello sentitissimo contro le Aquile di Cartagine. Nel confronto tra le band di Mondher Kebaier e Majid Bougherra (ct della seconda squadra dei dell'Algeria, senza gli europei, altrimenti timonata da Djamel Belmadi), ha vinto la qualità in ogni reparto, messa in campo dai Fennec. Premiato anche Raïs M'Bolhi come miglior portiere della competizione. E dire che, all'Algeria, attende gente del calibro di Bennacer e, soprattutto, Riyd Mahrez.

4) Tunisia: ecco Mejbri, talento tunisino cristallino dello United

Anche la Tunisia ha dimostrato un'ottima struttura di gioco e, in particolare, di avere un asso in casa, come Hannibal Mejbri, numero 10 classe 2003. Zazzera e movenze che ricordano Carlos Valderrama. Ma la Colombia non c'entra: il classe 2003 Hannibal Majbri viene considerato il "Futuro del Manchester United". Tignoso in interdizione, raffinato nei filtranti e nelle giocate di prima, Mejbri gioca nell'Under 23 dei Red Devils, ma gli addetti ai lavori vedono particolarmente vicino il suo esordio in prima squadra. Un autentico talento, che ha già esordito in Premier League lo scorso maggio, a fine campionato contro il Wolverhampton. All'Old Trafford è considerato l'erede di Paul Pogba.

Algeria-Tunisia, finale di FIFA Arab Cup 2021: il talento tunisino del Manchester United Hannibal Mejbri, classe 2003 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

5) Le altre nordafricane: Egitto male senza Salah

La gioia degli algerini è divampata anche lungo le strade del centro di Parigi. Festa e tafferugli con la Polizia transalpina. Un percorso, quello delle Volpi del Deserto, non privo di buona sorte: i Fennec hanno vinto 2-1 la semifinale col Qatar una partita infinita, protrattasi lungo 19 minuti di recupero dopo il 90'! Nell'altra semifinale, la Tunisia ha battuto 1-0 l'Egitto privo dei vari Salah, Elneny e Trezeguet, attraverso l'autorete allo scadere di El Solia. Faraoni poi quarti dopo lo 0-0 nella finalina col Qatar, persa ai calci di rigore. Sempre l'Algeria è stata l'artefice dell'eliminazione del Marocco, ai calci di rigore, dopo il punteggio di 2-2 a "squadre in movimento"

Best Olympics moments: un giovanissimo Mohamed Salah a Londra 2012!

Premier League Jorginho trasforma 2 rigori e il Chelsea va. Liverpool ok con Salah 11/12/2021 A 14:52