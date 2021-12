Domenica 9 gennaio prenderà il via la Coppa d'Africa 2022, le cui 52 partite saranno trasmesse in diretta integrale da domenica 9 gennaio su Camerun (paese tra l'altro ospitante) a giocare la prima partita contro il Burkina Faso, seguirà successivamente Etiopia-Capo Verde. La scorsa edizione, giocata in Egitto nel 2019, vede l'Algeria vincere l'ambita coppa. prenderà il via lale cui 52 partite saranno trasmesse in diretta integrale da domenica 9 gennaio su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. La finale di domenica 6 febbraio sarà trasmessa in simulcast su Eurosport dalla capitale del Camerun nazione ospitante della kermesse giunta alla 33ª edizione. Sarà il(paese tra l'altro ospitante) a giocare la prima partita contro il, seguirà successivamenteLa scorsa edizione, giocata in Egitto nel 2019, vedevincere l'ambita coppa.

QUANDO INIZIA E FINISCE LA COPPA D'AFRICA

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa IERI A 14:32

La Coppa d'Africa 2022 inizerà domenica 9 gennaio e terminerà domenica 6 febbraio.

PERCHE' SI GIOCA IN CAMERUN?

La fase finale avrebbe dovuto svolgersi dall'11 giugno al 9 luglio 2021 prima di essere anticipata nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021 a causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano il Paese ospitante, il Camerun, nei mesi estivi. Il 30 giugno 2020 la CAF ha spostato il torneo per la terza volta al gennaio 2022, a seguito degli effetti della pandemia di COVID-19.

COME VEDERE LA COPPA D'AFRICA IN TV E LIVE STREAMING

Discovery Italia ha acquisito i diritti esclusivi della Coppa d’Africa 2022, le cui 52 partite saranno trasmesse in diretta integrale da domenica 9 gennaio su discovery+, il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport, con la finale di domenica 6 febbraio in simulcast su Eurosport dalla capitale del Camerun nazione ospitante. Clicca qui per conoscere i dettagli della promozione ed abbonarti!

QUALI SONO LE SQUADRE CHE VI PARTECIPANO

L'elenco delle 24 squadre: Cameron, Burkina Faso, Etiopia, Capo Verde, Senegal, Zimbawe, Guinea, Malawi, Marocco, Ghana, Comore, Gabon, Nigeria, Egitto, Sudan, Guinea-Bissau, Algeria, Sierra Leone, Guinea Equatoriale, Costa D’Avorio, Tunisia, Mali, Mauritania, Gambia.

LA PRIMA GIORNATA

Camerun – Burkina Faso 9/1/2022 17.00

Etiopia–Capo Verde 9/1/2022 20.00

COME SONO DIVISI I GIRONI

Gruppo A: Cameron, Burkina Faso, Etiopia, Capo Verde

Gruppo B: Senegal, Zimbawe, Guinea, Malawi

Gruppo C: Marocco, Ghana, Comore, Gabon

Gruppo D: Nigeria, Egitto, Sudan, Guinea-Bissau

Gruppo E: Algeria, Sierra Leone, Guinea Equatoriale, Costa D’Avorio

Gruppo F: Tunisia, Mali, Mauritania, Gambia

Da Salah e Mané ad Hakimi e Ziyech: le stelle della Coppa d'Africa

Momo Salah con l'Egitto e Sadio Manè che vuole trascinare il Senegal alla vittoria. Non mancherà di certo Kalidou Koulibaly in difesa e il capitano del Marocco e vecchia conoscenza del nostro calcio Benatia. Marocco che può contare anche sull'estro e sulla fantasia di Hakimi e Ziyech, protagonisti soprattutto in Champions League. Bennacer che dovrà difendere il titolo con l'Algeria, al grande protagonista di questo inizio di stagione con la maglia del Napoli Zambo Anguissa con il Camerun. Non mancherà di certo Frank Kessie alla Costa d'Avorio così come Amrabat sarà in mezzo al campo a lottare con la maglia del Marocco. Tanta fantasia in attacco per il Senegal che possono contare fra gli altri sul cagliaritano, Keita Balde. Saranno tante le stelle che illumineranno la Coppa d'Africa 2022. A partire dai Redscon l'Egitto eche vuole trascinare il Senegal alla vittoria. Non mancherà di certoin difesa e il capitano del Marocco e vecchia conoscenza del nostro calcio. Marocco che può contare anche sull'estro e sulla fantasia di, protagonisti soprattutto in Champions League. Infine, saranno molti gli africani "italiani" e conosciuti nel nostro calcio: dache dovrà difendere il titolo con l'Algeria, al grande protagonista di questo inizio di stagione con la maglia del Napolicon il Camerun. Non mancherà di certoalla Costa d'Avorio così comesarà in mezzo al campo a lottare con la maglia del Marocco. Tanta fantasia in attacco per il Senegal che possono contare fra gli altri sul cagliaritano,

Sadio Mané, Keita Baldé - Senegal Credit Foto Imago

In quali stadi si gioca la Coppa d'Africa 2022?

Saranno sei gli impianti scelti per ospitare le partite: Complesso polisportivo di Japoma, Stadio Paul Biya, Stadio Ahmadou Ahidjo,Roumdé Adjia Stadium, Stadio Kouekong e Stadio di Limbe.

L'albo d'oro della Coppa d'Africa

1957: Egitto

1959: Rep. Araba Unita

1962: Etiopia

1963, 1965: Ghana

1968: Congo-Kinshasa

1970: Sudan

1972: Congo-Brazzaville

1974: Zaire

1976: Marocco

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Camerun

1986: Egitto

1988: Camerun

1990: Algeria

1992: Costa d'Avorio

1994: Nigeria

1996: Sudafrica

1998: Egitto

2000, 2002: Camerun

2004: Tunisia

2006, 2008, 2010: Egitto

2012: Zambia

2013: Nigeria

2015: Costa d'Avorio

2017: Camerun

2019: Algeria

Nazionali con più successi: comanda l'Egitto

SQUADRA NUMERO DI SUCCESSI Egitto 7 Camerun 5 Ghana 4 Nigeria 3 Costa d'Avorio, Rep.D.Congo, Algeria 2 Zambia, Tunisia, Sudan, Etiopia, Marocco, Sudafrica, Rep.Congo 1

