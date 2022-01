Calcio

Coppa d'Africa, Algeria-Guinea Equatoriale - Un gol e due salvataggi sulla riga: è Obiang il re della serata

COPPA D'AFRICA - È una vittoria da ricordare per la Guinea Equatoriale: hanno battuto i Campioni in carica dell'Algeria e si giocheranno le loro carte per il passaggio agli ottavi. Tutto merito di Esteban Obiang nello 0-1 di serata: due salvataggi sulla riga e, nel mezzo, il gol vittoria.

