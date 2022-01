Calcio

Coppa d'Africa, Camerun-Etiopia - La ribalta sempre Aboubakar! Stacco di testa e 2-1 Camerun

COPPA D'AFRICA - Come contro il Burkina Faso, anche contro l'Etiopia il Camerun va sotto e riesce a ribaltarla. Ci penso in avvio di ripresa Aboubakar che schiaccia in rete sull'assist di Fai.

00:00:40, un' ora fa