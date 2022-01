sessione degli esami universitari a gennaio non scherza e Mostafa Mohamed si è trovato a dover far coincidere la Il Cairo; come riporta il Mundo Deportivo, il calciatore avrebbe ingaggiato un sosia per lo svolgimento dell'esame che, però, è stato scoperto da un lavoratore dell'istituto ed è stato fermato prontamente prima dalla viglianza e poi dalla polizia. Se la morte nella vita è certa, anche laa gennaio non scherza esi è trovato a dover far coincidere la Coppa d'Africa con cui gioca per l'Egitto e i test dell'Accademia a; come riporta il, il calciatore avrebbe ingaggiatoper lo svolgimento dell'esame che, però, è stato scoperto da un lavoratore dell'istituto ed è stato fermato prontamente prima dalla viglianza e poi dalla

Il sosia ha subito confessato di non essere il calciatore egiziano e che il suo intento era 'solo' quello di aiutare l'amico. Curiosamente, ha anche spiegato di come abbia già adottato lo stesso 'escomatoge' in passato e di aver superato addirittura tre esami; la Polizia sta indagando sulla vicenda, cercando di capire se Mostafa Mohamed possa aver pagato il ragazzo per farlo presentare agli esami. Il calciatore non ha ancora commentato l'accaduto.

