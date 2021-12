Il presidente della Confederazione calcistica africana (CAF) ha confermato che la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio, si terrà nei tempi previsti in Camerun, nonostante le insistenti voci di rinvio o cancellazione a causa della pandemia.

Il 9 gennaio verrò a vedere la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso”, ha detto ai giornalisti Patrice Motsepe dopo un incontro con il capo dello Stato camerunese Paul Biya. “La variante Omicron è una grande sfida, ma nessuno sarà ammesso alle partite senza tamponi”. Nel mentre gli organizzatori avevano già annunciato l’obbligo di vaccino e di test per accedere agli stadi.

Il presidente della CAF ha rilasciato una dichiarazione alla stampa insieme al nuovo presidente della Federcalcio camerunese, l’ex attaccante di Barcellona e Inter Samuel Eto’o. “Ci sarò anche io alla consegna del trofeo da parte di Eto’o”, al termine della competizione, ha proseguito Motsepe. Lo stesso Eto’o ha poi fatto diramare un comunicato attraverso la Federcalcio camerunense dove predica coesione tra tutti gli stati africani contro chi vuole il rinvio.

La scorsa settimana l’ECA aveva infatti minacciato di non non far partire i giocatori internazionali per la Coppa d’Africa, preoccupata per il protocollo sanitario dell’evento, ritenuto poco affidabile. In risposta, il governo e la CAF hanno svelato giovedì il quadro sanitario basato su test e vaccini. Ma l’ECA ha sottolineato ancora soprattutto il rischio di un’assenza da parte dei giocatori più lunga del previsto, il tutto causato dalle “quarantene e restrizioni di viaggio” legate in particolare all’emergere della variante Omicron. Nei giorni scorsi si sono fatte sempre più insistenti le voci su una possibile cancellazione o un nuovo rinvio del torneo. La competizione, inizialmente prevista per il 2021, era già stata rinviata di un anno a causa della pandemia. Le parole della CAF, a pochi giorni ormai dall’inizio dei giochi, sembrano smentire ogni dubbio.

