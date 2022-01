Calcio

Coppa d'Africa, Malawi-Zimbabwe - Due gol, un auto assist e le lacrime: Gabadinho Mhango eroe nazionale del Malawi

COPPA D'AFRICA - Prima vittoria del Malawi in Coppa d'Africa con la Nazionale delle Fiamme che rimette tutto in discussione per l'accesso agli ottavi di finale. Tutto merito di Hellings Frank Mhango, detto Gabadinho, che mette su uno show incredibile. Pareggia a fine primo tempo nonostante il dominio di Zimbabwe, poi nella ripresa segna la doppietta personale con auto-assist.

00:02:01, 21 minuti fa