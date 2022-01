Calcio

Coppa d'Africa, Marocco-Comore - Ben Boina le ha prese quasi tutte: triplo miracolo nella stessa azione

COPPA D'AFRICA - Se non fosse stato per il portiere delle Comore, chissà quanti gol avrebbe potuto fare il Marocco. In questo caso dice di no a Munir El Haddadi, Saïss e Adam Masina, tutto nella stessa azione.

